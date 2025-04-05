В травні постачальники встановлять нові річні тарифи на газ — що це означає для українців

Людина тримає платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Підвищення вартості комунальних послуг — це питання, яке хвилює мільйони українців. Ці побоювання підсилюються тим, що у квітні завершується дія так званих річних тарифів на газ, після чого постачальники можуть їх змінити. Однак наразі про подорожчання говорити зарано.

Про те, скільки платитимуть українці за газ з травня 2025 року, повідомляє профільне видання "Газ Правда".

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Що буде з тарифами на газ в Україні

До 30 квітня діятимуть чинні річні тарифи на газ, після чого можуть бути внесені зміни. У медіапросторі та соціальних мережах з'являються припущення про ймовірне подорожчання "блакитного палива" для населення, однак офіційного підтвердження таких прогнозів наразі немає.

Тим паче мораторій на підвищення тарифів усе ще залишається чинним. Тому існує ймовірність, що річні газові пропозиції продовжать і цього разу — вже вчетверте від початку повномасштабної війни. Остаточну інформацію про тарифи на наступний сезон варто очікувати наприкінці квітня.

Скільки коштуватиме газ у квітні 2025 року

Протягом квітня 2025 року вартість газу для споживачів залишиться на рівні березня. Хоча на ринку діють різні постачальники, більшість домогосподарств отримують газ через компанію "Нафтогаз України", де тариф фіксований — 7,96 грн за кубометр. Таким чином, для понад 12 мільйонів українських родин зміни у квітні не передбачаються.

Деякі компанії пропонують газ за річними або місячними тарифами. Перший варіант передбачає фіксовану ціну на весь період, а другий може змінюватися залежно від ринкових умов.

Скриншот: Газ Правда

Як бачимо, на цей час річні тарифи варіюються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, тоді як місячні можуть коливатися в діапазоні від 8,46 до 20,99 грн.

Раніше ми писали, що після завершення опалювального сезону (30 квітня) тарифи на електроенергію в Україні не зміняться. Більшість споживачів і надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год, проте у деяких українців зникнуть знижки.

Також ми розповідали, що в Німеччині політики з ХДС заговорили про можливість відновлення імпорту російського газу через "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Це питання вже порушували на переговорах між США та РФ, що викликало активні обговорення серед європейських експертів і німецьких політиків.