В мае поставщики установят новые годовые тарифы на газ — что это значит для украинцев

Человек держит платежку за газ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повышение стоимости коммунальных услуг — это вопрос, который волнует миллионы украинцев. Эти опасения усиливаются тем, что в апреле завершается действие так называемых годовых тарифов на газ, после чего поставщики могут их изменить. Однако пока о подорожании говорить рано.

О том, сколько будут платить украинцы за газ с мая 2025 года, сообщает профильное издание "Газ Правда".

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Что будет с тарифами на газ в Украине

До 30 апреля будут действовать нынешнее годовые тарифы на газ, после чего могут быть внесены изменения. В медиапространстве и социальных сетях появляются предположения о вероятном подорожании "голубого топлива" для населения, однако официального подтверждения таких прогнозов пока нет.

Тем более мораторий на повышение тарифов все еще остается в силе. Поэтому существует вероятность, что годовые газовые предложения снова продолжат — уже в четвертый раз с начала полномасштабной войны. Окончательную информацию о тарифах на следующий сезон стоит ожидать в конце апреля.

Сколько будет стоить газ в апреле 2025 года

В течение апреля 2025 года стоимость газа для потребителей останется на уровне марта. Хотя на рынке действуют разные поставщики, большинство домохозяйств получают газ через компанию "Нафтогаз Украины", где тариф фиксированный — 7,96 грн за кубометр. Таким образом, для более 12 миллионов украинских семей изменения в апреле не предвидятся.

Некоторые компании предлагают газ по годовым или месячным тарифам. Первый вариант предусматривает фиксированную цену на весь период, а второй может меняться в зависимости от рыночных условий.

Скриншот: Газ Правда

Как видим, на данный момент годовые тарифы варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, тогда как месячные могут колебаться в диапазоне от 8,46 до 20,99 грн.

Ранее мы писали, что после завершения отопительного сезона (30 апреля) тарифы на электроэнергию в Украине не изменятся. Большинство потребителей и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч, однако у некоторых украинцев исчезнут скидки.

Также мы рассказывали, что в Германии политики из ХДС заговорили о возможности возобновления импорта российского газа через "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Этот вопрос уже поднимали на переговорах между США и РФ, что вызвало активные обсуждения среди европейских экспертов и немецких политиков.