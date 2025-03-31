Газове питання — в Німеччині заговорили про перезапуск Північних потоків

Газовий трубопровід з цистернами. Фото: УНІАН

У Німеччині серед представників Християнсько-демократичного союзу (ХДС) пролунали заяви про можливе відновлення імпорту російського газу через трубопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Ця тема вже обговорювалася на переговорах між США та РФ, що викликало реакцію як серед німецьких політиків, так і серед європейських експертів.

Про те, чи може Європа повернутись до імпорту газу з Росії, розповіли на сайті Deutsche Welle.

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Депутат ХДС Томас Барайсс висловив підтримку ідеї купівлі та відновлення роботи газопроводів американськими компаніями. У своєму дописі в LinkedIn він зазначив, що після закінчення війни в Україні та нормалізації міжнародних відносин санкції можуть бути скасовані. Тоді газ знову надходитиме, можливо, під контролем США.

Тему підтримали й представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Її співголова Тіно Крупалла позитивно відгукнувся про заяви Барайсса та заявив, що Німеччина має повернутися до закупівлі дешевого російського газу. Інша лідерка АдН, Аліса Вайдель, раніше також висловлювала намір відновити роботу "Північного потоку" у разі своєї перемоги на виборах.

Ще один представник ХДС, Ян Гайніш, який бере участь у коаліційних переговорах у Бундестазі, також висловився на цю тему. В інтерв'ю Politico він зазначив, що повернення до імпорту російського газу можливе у разі досягнення справедливого миру, однак залежність Німеччини від РФ більше не буде такою, як раніше.

Хто виступає проти відновлення імпорту газу з Росії

Водночас у німецькому уряді жорстко розкритикували цю ініціативу. Міністр економіки Роберт Габек із "Зелених" категорично відкинув можливість відновлення імпорту газу з Росії.

"Незалежність від російського газу має оборонну та стратегічну важливість для німецького уряду, і він дотримуватиметься цього принципу", — наголосив він.

Крім того, експерти також скептично ставляться до повернення російського газу. Професор Грайфсвальдського університету, спеціаліст із енергетичного права Міхаель Роді заявив, що дискусія щодо "Північного потоку" виглядає дивною, особливо з огляду на те, що її ініціювали представники ХДС.

Таким чином, у Німеччині триває суперечка щодо можливого повернення до імпорту російського газу. Проте офіційна влада чітко заявляє, що енергетична незалежність залишається ключовим пріоритетом країни.

Раніше ми писали, що після зупинки транзиту газу через Україну видобуток у РФ різко впав. Найбільше постраждав "Газпром", який у лютому зафіксував спад на 13,2% у річному вимірі.

Також ми розповідали, що в Україні під час перевірок газових лічильників і систем будинків регулярно знаходять порушення. Штрафи за пошкоджені лічильники, самовільне встановлення обладнання чи втручання в газопровід можуть сягати сотень тисяч гривень.