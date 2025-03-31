Газовый вопрос — в Германии заговорили о перезапуске Северных потоков

Газовый трубопровод с цистернами. Фото: УНИАН

В Германии среди представителей Христианско-демократического союза (ХДС) прозвучали заявления о возможном возобновлении импорта российского газа через трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Эта тема уже обсуждалась на переговорах между США и РФ, что вызвало реакцию как среди немецких политиков, так и среди европейских экспертов.

О том, может ли Европа вернуться к импорту газа из России, рассказали на сайте Deutsche Welle.

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Депутат ХДС Томас Барайсс выразил поддержку идеи покупки и возобновления работы газопроводов американскими компаниями. В своей заметке в LinkedIn он отметил, что после окончания войны в Украине и нормализации международных отношений санкции могут быть отменены. Тогда газ снова будет поступать, возможно, под контролем США.

Тему поддержали и представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее сопредседатель Тино Крупалла положительно отозвался о заявлениях Барайсса и заявил, что Германия должна вернуться к закупке дешевого российского газа. Другой лидер АдГ, Алиса Вайдель, ранее также высказывала намерение возобновить работу "Северного потока" в случае своей победы на выборах.

Еще один представитель ХДС, Ян Гайниш, который участвует в коалиционных переговорах в Бундестаге, также высказался на эту тему. В интервью Politico он отметил, что возвращение к импорту российского газа возможно в случае достижения справедливого мира, однако зависимость Германии от РФ больше не будет такой, как раньше.

Кто выступает против возобновления импорта газа из России

В то же время в немецком правительстве жестко раскритиковали эту инициативу. Министр экономики Роберт Габек из "Зеленых" категорически отверг возможность возобновления импорта газа из России.

"Независимость от российского газа имеет оборонную и стратегическую важность для немецкого правительства, и оно будет придерживаться этого принципа", — подчеркнул он.

Кроме того, эксперты также скептически относятся к возвращению российского газа. Профессор Грайфсвальдского университета, специалист по энергетическому праву Михаэль Роди заявил, что дискуссия по "Северному потоку" выглядит странной, особенно учитывая то, что ее инициировали представители ХДС.

Таким образом, в Германии продолжается спор о возможном возвращении к импорту российского газа. Однако официальные власти четко заявляют, что энергетическая независимость остается ключевым приоритетом страны.

Ранее мы писали, что после остановки транзита газа через Украину добыча в РФ резко упала. Больше всего пострадал "Газпром", который в феврале зафиксировал спад на 13,2% в годовом измерении.

Также мы рассказывали, что в Украине во время проверок газовых счетчиков и систем домов регулярно находят нарушения. Штрафы за поврежденные счетчики, самовольную установку оборудования или вмешательство в газопровод могут достигать сотен тысяч гривен.