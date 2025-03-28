Видобуток газу в Росії обвалився — яка причина і хто постраждав найбільше

Видобуток газу. Фото: УНІАН

Після припинення транзиту газу через Україну в Росії обвалився видобуток ресурсу. Найбільших втрат зазнав Газпром, у якого мінус за результатами лютого склав 13,2% у річному вимірі.

Про це розповіло видання Forbes, посилаючись на інформацію російських ЗМІ.

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Що сталося з видобутком газу в Росії

До 31 грудня 2024 року був дійсний контракт на транспортування російського природного палива територією України в Європу. Але з 1 січня 2025 року угоду не продовжили, що призвело до призупинення поставок. Як результат — обсяг видобутку газу в Росії різко впав.

За підсумками лютого показник знизився на 11,3% порівняно з даними за аналогічний період минулого року — до 57,2 млрд кубометрів. За перші два місяці 2025-го падіння становило 7,3% у річному вираженні. Важкий удар отримав монополіст Газпром, оскільки в січні-лютому втрати досягли 8%.

Щодо інших великих російських компаній, які займаються видобутком газу, то їхня ситуація не менш сумна:

Новатек — 1,5% у лютому (6,4 млрд кубів) і 1,4% за два місяці (13,6 млрд кубів);

Лукойл — 13,3% у лютому (1,3 млрд кубів) і 9,7% за два місяці (2,8 млрд кубометрів);

Роснєфть — 14% у лютому (5,5 млрд кубів) і 12% за два місяці (11,6 млрд кубів);

Газпром нєфть — 8,3% у лютому (2,2 млрд кубів) і 5% за два місяці (4,8 млрд кубів).

Як пишуть російські засоби масової інформації, до завершення дії контракту на транзит Європа отримувала близько 15 млрд кубометрів газу на рік завдяки Україні. Тепер єдиним трубопровідним маршрутом для газу РФ залишився "Турецький потік" потужністю менш як 16 млрд кубометрів.

На обсяги видобутку ресурсу вплинуло не тільки припинення транзиту, але й аномально тепла зима плюс падіння попиту в енергоємних галузях промисловості (металургії, виробництві будівельних матеріалів, хімічній промисловості тощо). Навіть експорт газу в Казахстан та Узбекистан відчутно зменшився.

Можливості Росії щодо продажу блакитного палива в Європу скорочуються, адже ЄС планує повністю відмовитися від енергоресурсів країни-агресора до 2027 року. Тож доведеться компенсувати втрати збільшенням експорту в Китай, чим РФ займається останніми роками.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Україна матиме достатньо газу на наступний опалювальний сезон. Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив умови кредитування на суму 270 млн євро для Нафтогазу, який витратить кошти на імпорт блакитного палива. Це дозволить уникнути дефіциту.

Також ми писали, що для українців хочуть тимчасово скасувати плату за доставку природного газу. Відповідний законопроєкт зареєстрували в ВРУ. Згідно з документом, споживачі не отримуватимуть другу платіжку, що особливо актуально для людей, які платили за прокладання труб.