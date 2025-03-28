Добыча газа в России обвалилась — какая причина и кто пострадал больше всего

Добыча газа. Фото: УНИАН

После прекращения транзита газа через Украину в России обвалилась добыча ресурса. Наибольшие потери понес Газпром, у которого минус по результатам февраля составил 13,2% в годовом измерении.

Об этом рассказало издание Forbes, ссылаясь на информацию российских СМИ.

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Что произошло с добычей газа в России

До 31 декабря 2024 года был действителен контракт на транспортировку российского природного топлива территорией Украины в Европу. Но с 1 января 2025 года соглашение не продлили, что привело к приостановке поставок. Как результат — объем добычи газа в России резко упал.

По итогам февраля показатель снизился на 11,3% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года — до 57,2 млрд кубометров. За первые два месяца 2025-го падение составило 7,3% в годовом выражении. Тяжелый удар получил монополист Газпром, поскольку в январе-феврале потери достигли 8%.

Что касается других крупных российских компаний, которые занимаются добычей газа, то их ситуация не менее печальная:

Новатэк — 1,5% в феврале (6,4 млрд кубов) и 1,4% за два месяца (13,6 млрд кубов);

Лукойл — 13,3% в феврале (1,3 млрд кубов) и 9,7% за два месяца (2,8 млрд кубометров);

Роснефть — 14% в феврале (5,5 млрд кубов) и 12% за два месяца (11,6 млрд кубов);

Газпром нефть — 8,3% в феврале (2,2 млрд кубов) и 5% за два месяца (4,8 млрд кубов).

Как пишут российские средства массовой информации, до завершения действия контракта на транзит Европа получала около 15 млрд кубометров газа в год благодаря Украине. Теперь единственным трубопроводным маршрутом для газа РФ остался "Турецкий поток" мощностью менее 16 млрд кубометров.

На объемы добычи ресурса повлияло не только прекращение транзита, но и аномально теплая зима плюс падение спроса в энергоемких отраслях промышленности (металлургии, производстве строительных материалов, химической промышленности и т.д.). Даже экспорт газа в Казахстан и Узбекистан ощутимо уменьшился.

Возможности России по продаже голубого топлива в Европу сокращаются, ведь ЕС планирует полностью отказаться от энергоресурсов страны-агрессора до 2027 года. Поэтому придется компенсировать потери увеличением экспорта в Китай, чем РФ занимается в последние годы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Украина будет иметь достаточно газа на следующий отопительный сезон. Европейский банк реконструкции и развития утвердил условия кредитования на сумму 270 млн евро для Нафтогаза, который потратит деньги на импорт голубого топлива. Это позволит избежать дефицита.

Также мы писали, что для украинцев хотят временно отменить плату за доставку природного газа. Соответствующий законопроект зарегистрировали в ВРУ. Согласно документу, потребители не будут получать вторую платежку, что особенно актуально для людей, которые платили за прокладку труб.