Перевірка газового обладнання — на скільки та за що можуть оштрафувати українців у 2025

Людина знімає показники газового лічильника. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні під час регулярних перевірок газових лічильників та обслуговування внутрішньобудинкових систем часто виявляються порушення. За пошкоджені лічильники, несанкціоноване встановлення газового обладнання чи втручання в газопровід можуть накласти штрафи, що сягають сотень тисяч гривень.

Про те, на скільки можуть оштрафувати споживачів газу, зазначається в матеріалі OBOZ.UA.

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Один з найбільших штрафів накладається за незаконне підключення до газопостачання. Наприклад, якщо споживача відключили від газу через борги чи порушення, а він знову незаконно під'єднався. Інший тип порушення — прокладення додаткової газової труби, яка обминає лічильник. Штрафи в таких випадках можуть бути захмарними.

Наприклад, суд постановив, що мешканка села Гусятин повинна сплатити 212 670 грн за незаконну врізку в газопровід, яка була виявлена під час перевірки співробітниками "Тернопільгазу".

Газовики помітили трубу, вмуровану в фундамент будинку, яка призвела до порушення. Жінка стверджує, що не знала про цю трубку і не мала до неї стосунку, але суд ухвалив рішення на користь газовиків. Штраф було накладено на нових власників будинку.

У лютому 2025 року в Дніпрі було виявлено 95 випадків незаконного відбору газу. Тоді компанія отримала збитків на суму 440 тис. грн. Газовики зазначають, що несанкціоновані підключення становлять серйозну небезпеку для здоров’я та життя людей, оскільки можуть призводити до витоків газу й аварій.

Чому не варто чіпати газовий лічильник

Штрафи можуть бути накладені й за пошкоджені лічильники. Наприклад, в одному з випадків у лютому 2025 року Стрийський міськрайонний суд постановив, що мешканка Львівської області має заплатити 249 737 грн через пошкоджений лічильник. Виявлені на ньому отвори свідчили про втручання в роботу лічильника, що вилилось у безоблікове споживання газу.

Згідно з нормами, усі українці, які користуються газом, мають проходити періодичну повірку лічильників. Вартість повірки вже включена в рахунок за газ, тому додатково платити не потрібно. Проте, якщо під час перевірки виявлять будь-які пошкодження або втручання в роботу лічильника, штрафи можуть бути великими.

Газові компанії регулярно перевіряють споживачів і будь-які порушення, навіть якщо вони були зроблені попередніми власниками, можуть призвести до значних штрафів. Закон також дозволяє перераховувати платіжки та відключати газ до виправлення ситуації.

Раніше ми писали, що народні обранці виступають за зниження витрат українців на газ. У Верховній Раді подали законопроєкт №13095, який передбачає скасування плати за транспортування природного газу для населення.

Також ми розповідали, що для деяких українців оплата комунальних послуг забирає значну частину сімейного бюджету. Особливо важко сприймати платіжки, у яких раптово збільшуються обсяги споживання електроенергії чи води, хоча в повсякденному житті людини нічого не змінилося.