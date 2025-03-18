Проверка газового оборудования — на сколько и за что могут оштрафовать украинцев в 2025

Человек снимает показатели газового счетчика. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во время регулярных проверок газовых счетчиков и обслуживания внутридомовых систем часто выявляются нарушения. За поврежденные счетчики, несанкционированную установку газового оборудования или вмешательство в газопровод могут наложить штрафы, достигающие сотен тысяч гривен.

О том, на сколько могут оштрафовать потребителей газа, отмечается в материале OBOZ.UA.

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За что предусмотрено максимальное наказание

Один из самых больших штрафов накладывается за незаконное подключение к газоснабжению. Например, если потребителя отключили от газа из-за долгов или нарушения, а он снова незаконно подключился. Другой тип нарушения — прокладка дополнительной газовой трубы, которая обходит счетчик. Штрафы в таких случаях могут быть заоблачными.

Например, суд постановил, что жительница села Гусятин должна уплатить 212 670 грн за незаконную врезку в газопровод, которая была обнаружена во время проверки сотрудниками "Тернопольгаза".

Газовики заметили трубу, вмурованную в фундамент дома, которая привела к нарушению. Женщина утверждает, что не знала об этой трубке и не имела к ней отношения, но суд принял решение в пользу газовиков. Штраф был наложен на новых владельцев дома.

В феврале 2025 года в Днепре было выявлено 95 случаев незаконного отбора газа. Тогда компания получила убытков на сумму 440 тыс. грн. Газовики отмечают, что несанкционированные подключения представляют серьезную опасность для здоровья и жизни людей, поскольку могут приводить к утечкам газа и авариям.

Почему не стоит трогать газовый счетчик

Штрафы могут быть наложены и за поврежденные счетчики. Например, в одном из случаев в феврале 2025 года Стрыйский горрайонный суд постановил, что жительница Львовской области должна заплатить 249 737 грн из-за поврежденного счетчика. Обнаруженные на нем отверстия свидетельствовали о вмешательстве в работу счетчика, что вылилось в безучетное потребление газа.

Согласно нормам, все украинцы, которые пользуются газом, должны проходить периодическую поверку счетчиков. Стоимость поверки уже включена в счет за газ, поэтому дополнительно платить не нужно. Однако, если во время проверки обнаружат какие-либо повреждения или вмешательства в работу счетчика, штрафы могут быть большими.

Газовые компании регулярно проверяют потребителей и любые нарушения, даже если они были сделаны предыдущими владельцами, могут привести к значительным штрафам. Закон также позволяет пересчитывать платежки и отключать газ до исправления ситуации.

Ранее мы писали, что народные избранники выступают за снижение расходов украинцев на газ. В Верховной Раде подали законопроект №13095, который предусматривает отмену платы за транспортировку природного газа для населения.

Также мы рассказывали, что для некоторых украинцев оплата коммунальных услуг забирает значительную часть семейного бюджета. Особенно тяжело воспринимать платежки, в которых внезапно увеличиваются объемы потребления электроэнергии или воды, хотя в повседневной жизни человека ничего не изменилось.