Комунальні борги в Україні — через яку суму можна залишитись без житла у 2025

Люди збирають речі. Фото: Pexels

В Україні споживачі житлово-комунальних послуг повинні укладати договори з постачальниками та виконувати свої фінансові зобов'язання, навіть в умовах воєнного стану. Якщо з якихось причин виникає борг, громадянам радять погасити його або подбати про реструктуризацію, щоб уникнути більш серйозних наслідків.

Про те, яку суму потрібно заборгувати за комунальні послуги, щоб у людини забрали єдине житло у 2025 році, зазначається у частині 7 ст. 48 закону України "Про виконавче провадження".

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Згідно з українським законодавством, для отримання житлово-комунальних послуг необхідно укласти договір з постачальником. Якщо виник борг, споживач може скористатися можливістю реструктуризації, тобто розділити заборгованість на частини та виплачувати її протягом певного періоду — до п'яти років.

Якщо домовитися не вдалося або споживач відмовляється від реструктуризації, постачальник послуг може звернутися до суду. У такому разі можуть бути застосовані наступні заходи:

Блокування рахунків — гроші можуть бути списані з банківських рахунків для погашення боргу. Арешт майна — власник може втратити право розпоряджатися своїм майном (продаж чи оренда). Конфіскація майна — якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень (20 мінімальних зарплат), майно може бути вилучене.

До кого конфіскація житла не застосовується

Однак є випадки, коли конфіскація нерухомості неможлива. Наприклад, якщо у квартирі проживають неповнолітні чи люди з інвалідністю, для виселення або продажу майна потрібно отримати дозвіл органів опіки або рішення суду. Також відбирати нерухомість заборонено:

Якщо сума боргу менша за 20 мінімальних зарплат (що наразі становить 160 тис. грн). Якщо існують інші способи погашення боргу, наприклад, продаж рухомого майна.

В Мін'юсті запевняють, що конфіскація майна є крайнім заходом і майже не застосовується до боржників за комунальні послуги. Однак така вірогідність існує. Тому краще не затягувати з погашенням боргів, щоб уникнути неприємних наслідків.

Раніше ми писали, що виконавча служба має право забрати майно боржника, включаючи нерухомість, яка оформлена на його дружину, проте це стосується лише житла, придбаного після одруження. Однак процес конфіскації такого майна є досить складним.

Також ми розповідали, що спори щодо житла є одними з найбільш заплутаних юридичних питань в Україні. Конфлікти між партнерами, колишніми членами родини або особами, які втратили право на користування нерухомістю, можуть тривати багато років.