Коммунальные долги в Украине — из-за какой суммы можно остаться без жилья в 2025

Люди собирают вещи. Фото: Pexels

В Украине потребители жилищно-коммунальных услуг должны заключать договоры с поставщиками и выполнять свои финансовые обязательства, даже в условиях военного положения. Если по каким-то причинам возникает долг, гражданам советуют погасить его или позаботиться о реструктуризации, чтобы избежать более серьезных последствий.

О том, какую сумму нужно задолжать за коммунальные услуги, чтобы у человека забрали единственное жилье в 2025 году, указывается в части 7 ст. 48 закона Украины "Об исполнительном производстве".

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Согласно украинскому законодательству, для получения жилищно-коммунальных услуг необходимо заключить договор с поставщиком. Если возник долг, потребитель может воспользоваться возможностью реструктуризации, то есть разделить задолженность на части и выплачивать ее в течение определенного периода — до пяти лет.

Если договориться не удалось или потребитель отказывается от реструктуризации, поставщик услуг может обратиться в суд. В таком случае могут быть применены следующие меры:

Блокировка счетов — деньги могут быть списаны с банковских счетов для погашения долга. Арест имущества — владелец может потерять право распоряжаться своим имуществом (продажа или аренда). Конфискация имущества — если сумма долга превышает 160 тысяч гривен (20 минимальных зарплат), имущество может быть изъято.

К кому конфискация жилья не применяется

Однако есть случаи, когда конфискация недвижимости невозможна. Например, если в квартире проживают несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения или продажи имущества нужно получить разрешение органов опеки или решение суда. Также отбирать недвижимость запрещено:

Если сумма долга меньше 20 минимальных зарплат (что сейчас составляет 160 тыс. грн). Если существуют другие способы погашения долга, например, продажа движимого имущества.

В Минюсте уверяют, что конфискация имущества является крайней мерой и почти не применяется к должникам за коммунальные услуги. Однако такая вероятность существует. Поэтому лучше не затягивать с погашением долгов, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее мы писали, что исполнительная служба имеет право забрать имущество должника, включая недвижимость, которая оформлена на его жену, однако это касается только жилья, приобретенного после бракосочетания. Однако процесс конфискации такого имущества является достаточно сложным.

Также мы рассказывали, что споры относительно жилья являются одними из самых запутанных юридических вопросов в Украине. Конфликты между партнерами, бывшими членами семьи или лицами, которые потеряли право на пользование недвижимостью, могут длиться много лет.