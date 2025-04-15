Неоплаченные платежки — через сколько лет списываются коммунальные долги

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы выехали за границу и оставили свои квартиры пустыми. При этом им продолжают начислять коммуналку. Вернувшись домой человек может узнать о значительных долгах, которые могли накапливаться годами. Поэтому у украинцев возникает логичный вопрос, действительно ли это законно и обязаны ли они платить.

О том, через сколько лет списываются коммунальные долги в Украине, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

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Когда коммунальный долг могут списать

Украинцы могут уменьшить сумму в платежках за коммунальные услуги, если в квартире или доме никто не проживал более 30 дней. Начисление за газ, свет, воду и вывоз мусора можно временно прекратить.

Для этого нужно обратиться к поставщику соответствующих услуг с заявлением. К нему следует обязательно приложить документ, подтверждающий, что человек действительно не проживал в квартире. Например, справки о проживании или работе за рубежом

Однако это не касается отопления и услуг по управлению многоквартирным домом. Эти долги никуда не исчезают и человеку могут выставить счета за много лет. Поэтому возникает вопрос, должен ли должник платить всю сумму.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, существует понятие срока исковой давности. Для большинства случаев, связанных с задолженностью за коммуналку, этот срок составляет три года.

То есть компании могут требовать оплату только за последние три года перед подачей претензии или иска в суд. Впрочем, есть исключения. Если человек сам признавал долг, например:

частично его оплачивал;

подписывал соглашение о реструктуризации;

просил об отсрочке или рассрочке.

В таких случаях срок исковой давности прерывается. В таком случае начисление долга за более длительный период считается законным.

Что нужно сделать, чтобы списали часть долга

Даже если три года прошли, это не значит, что долг автоматически "исчезает". Если вы добровольно его оплатили после истечения этого срока, вернуть деньги обратно будет невозможно.

Стоит отметить, что суд может принять иск независимо от давности долга. Однако именно должник должен заявить о том, что срок исковой давности истек — только тогда суд может отказать в удовлетворении требований.

Итак, если вы не признавали задолженность и не подписывали никаких документов, требовать с вас оплату могут только за последние три года, а остальной долг можно списать.

Ранее мы писали, что с марта 2024 по март 2025 года тарифы на коммуналку в Украине выросли в среднем на 20%, а электроэнергия подорожала на 63,6%. В то же время некоторые услуги в цене не изменились.

Также мы рассказывали, что несмотря на военное положение, украинцы обязаны иметь договоры с поставщиками ЖКХ и вовремя оплачивать счета. В случае возникновения задолженности стоит ее погасить или оформить реструктуризацию, чтобы избежать штрафов.