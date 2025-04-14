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Комуналка для українців подорожчала — яка послуга злетіла в ціні

14 квітня 2025 10:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Підвищення комунальних тарифів — яка послуга за рік подорожчала найбільше
Людина тримає платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У період із березня 2024 до березня 2025 року комунальні тарифи в Україні підвищилися в середньому на 20,2%. Найбільший стрибок зафіксовано у вартості електроенергії — вона подорожчала на 63,6%. Водночас ціни на деякі послуги залишилися незмінними.

Про те, як змінились тарифи на комунальні послуги в Україні, повідомила Державна служба статистики

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Які комунальні послуги подорожчали в Україні

Згідно зі звітом, ціни на газ, опалення та гарячу воду залишилися без змін. Проте зросли такі тарифи:

  • подача води — на 0,7%;
  • водовідведення — на 0,6%;
  • вивезення побутових відходів — на 10,7%;
  • технічне обслуговування та ремонт житла — на 3,2%;
  • обслуговування багатоквартирних будинків — на 19,1%.

Що буде з субсидіями українців після опалювального сезону

Після завершення опалювального сезону відбувається перегляд субсидій. У більшості випадків вони перераховуються автоматично, але є ситуації, коли потрібно звернутися до Пенсійного фонду самостійно. Подати нову заяву потрібно, якщо:

  • субсидія раніше була нульовою;
  • ви купили нерухомість або автомобіль;
  • у квартирі живе менше людей, ніж зареєстровано;
  • у помешканні проживають внутрішньо переміщені особи;
  • ви орендуєте житло та самі платите за комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства хтось виписався чи зареєструвався;
  • хочете оформити допомогу на тверде/рідке паливо або скраплений газ.

Про зміни у складі сім’ї або майновому стані потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів. Якщо подати заяву на призначення субсидії у травні або червні, виплати будуть нарахувати з початку неопалювального періоду.

Раніше ми писали, що у 2025 році держава продовжує підтримувати соціально незахищених громадян. Для них, згідно з постановою КМУ №389, передбачено пільги на оплату комунальних послуг.

Також ми розповідали, що попри війну, українці зобов’язані сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. За наявності боргів рекомендується їх погасити або реструктуризувати, щоб уникнути проблем.

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