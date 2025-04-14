Підвищення комунальних тарифів — яка послуга за рік подорожчала найбільше

Комуналка для українців подорожчала — яка послуга злетіла в ціні
У період із березня 2024 до березня 2025 року комунальні тарифи в Україні підвищилися в середньому на 20,2%. Найбільший стрибок зафіксовано у вартості електроенергії — вона подорожчала на 63,6%. Водночас ціни на деякі послуги залишилися незмінними.
Про те, як змінились тарифи на комунальні послуги в Україні, повідомила Державна служба статистики.
Які комунальні послуги подорожчали в Україні
Згідно зі звітом, ціни на газ, опалення та гарячу воду залишилися без змін. Проте зросли такі тарифи:
- подача води — на 0,7%;
- водовідведення — на 0,6%;
- вивезення побутових відходів — на 10,7%;
- технічне обслуговування та ремонт житла — на 3,2%;
- обслуговування багатоквартирних будинків — на 19,1%.
Що буде з субсидіями українців після опалювального сезону
Після завершення опалювального сезону відбувається перегляд субсидій. У більшості випадків вони перераховуються автоматично, але є ситуації, коли потрібно звернутися до Пенсійного фонду самостійно. Подати нову заяву потрібно, якщо:
- субсидія раніше була нульовою;
- ви купили нерухомість або автомобіль;
- у квартирі живе менше людей, ніж зареєстровано;
- у помешканні проживають внутрішньо переміщені особи;
- ви орендуєте житло та самі платите за комунальні послуги;
- у складі домогосподарства хтось виписався чи зареєструвався;
- хочете оформити допомогу на тверде/рідке паливо або скраплений газ.
Про зміни у складі сім’ї або майновому стані потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів. Якщо подати заяву на призначення субсидії у травні або червні, виплати будуть нарахувати з початку неопалювального періоду.
Раніше ми писали, що у 2025 році держава продовжує підтримувати соціально незахищених громадян. Для них, згідно з постановою КМУ №389, передбачено пільги на оплату комунальних послуг.
Також ми розповідали, що попри війну, українці зобов’язані сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. За наявності боргів рекомендується їх погасити або реструктуризувати, щоб уникнути проблем.
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