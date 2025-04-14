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Коммуналка украинцев подорожала — какая услуга взлетела в цене

14 апреля 2025 10:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Повышение коммунальных тарифов — какая услуга за год подорожала больше всего
Человек держит платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В период с марта 2024 по март 2025 года коммунальные тарифы в Украине повысились в среднем на 20,2%. Наибольший скачок зафиксирован в стоимости электроэнергии — она подорожала на 63,6%. В то же время цены на некоторые услуги остались неизменными.

О том, как изменились тарифы на коммунальные услуги в Украине, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно отчету, цены на газ, отопление и горячую воду остались без изменений. Однако выросли следующие тарифы:

  • подача воды — на 0,7%;
  • водоотвод — на 0,6%;
  • вывоз бытовых отходов — на 10,7%;
  • техническое обслуживание и ремонт жилья — на 3,2%;
  • обслуживание многоквартирных домов — на 19,1%.

Что будет с субсидиями украинцев после отопительного сезона

После завершения отопительного сезона происходит пересмотр субсидий. В большинстве случаев они пересчитываются автоматически, но есть ситуации, когда нужно обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно. Подать новое заявление нужно, если:

  • субсидия ранее была нулевой;
  • вы купили недвижимость или автомобиль;
  • в квартире живет меньше людей, чем зарегистрировано;
  • в квартире проживают внутренне перемещенные лица;
  • вы арендуете жилье и сами платите за коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства кто-то выписался или зарегистрировался;
  • хотите оформить помощь на твердое/жидкое топливо или сжиженный газ.

Об изменениях в составе семьи или имущественном состоянии нужно сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней. Если подать заявление на назначение субсидии в мае или июне, выплаты будут начислить с начала неотапливаемого периода.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство продолжает поддерживать социально незащищенных граждан. Для них, согласно постановлению КМУ №389, предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что несмотря на войну, украинцы обязаны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. При наличии долгов рекомендуется их погасить или реструктуризировать, чтобы избежать проблем.

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