Повышение коммунальных тарифов — какая услуга за год подорожала больше всего

Человек держит платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В период с марта 2024 по март 2025 года коммунальные тарифы в Украине повысились в среднем на 20,2%. Наибольший скачок зафиксирован в стоимости электроэнергии — она подорожала на 63,6%. В то же время цены на некоторые услуги остались неизменными.

О том, как изменились тарифы на коммунальные услуги в Украине, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно отчету, цены на газ, отопление и горячую воду остались без изменений. Однако выросли следующие тарифы:

подача воды — на 0,7%;

водоотвод — на 0,6%;

вывоз бытовых отходов — на 10,7%;

техническое обслуживание и ремонт жилья — на 3,2%;

обслуживание многоквартирных домов — на 19,1%.

Что будет с субсидиями украинцев после отопительного сезона

После завершения отопительного сезона происходит пересмотр субсидий. В большинстве случаев они пересчитываются автоматически, но есть ситуации, когда нужно обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно. Подать новое заявление нужно, если:

субсидия ранее была нулевой;

вы купили недвижимость или автомобиль;

в квартире живет меньше людей, чем зарегистрировано;

в квартире проживают внутренне перемещенные лица;

вы арендуете жилье и сами платите за коммунальные услуги;

в составе домохозяйства кто-то выписался или зарегистрировался;

хотите оформить помощь на твердое/жидкое топливо или сжиженный газ.

Об изменениях в составе семьи или имущественном состоянии нужно сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней. Если подать заявление на назначение субсидии в мае или июне, выплаты будут начислить с начала неотапливаемого периода.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство продолжает поддерживать социально незащищенных граждан. Для них, согласно постановлению КМУ №389, предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что несмотря на войну, украинцы обязаны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. При наличии долгов рекомендуется их погасить или реструктуризировать, чтобы избежать проблем.