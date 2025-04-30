Пенсии в Украине — какая минимальная и максимальная сумма выплат в мае 2025

Человек считает деньги возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине действуют обновленные правила выхода на пенсию. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако минимальные и максимальные выплаты для пожилых людей в этом году не пересматривали.

О том, какие минимальные и максимальные пенсии могут получить украинцы в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие минимальные и максимальные суммы могут получать пенсионеры в Украине

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", суммы минимальной и максимальной пенсии остались без изменений по сравнению с 2024 годом. С 1 мая 2025 года для украинцев продолжат действовать такие предельные значения:

Минимальная пенсия — 2 361 грн. Максимальная пенсия — 23 610 грн (это 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).

Также в этом году в Украине не изменились и некоторые основные социальные показатели. В частности:

минимальная зарплата — 8 000 грн;

общий прожиточный минимум — 2 920 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

прожиточный минимум для детей до 6 лет — 2 563 грн;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

прожиточный минимум для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных — 2 361 грн.

Какие доплаты к пенсии можно получить в мае

Кроме основной пенсии, украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут претендовать на дополнительные выплаты — в зависимости от стажа, возраста или социального статуса.

Если у человека больше стажа чем нужно (более 30 лет стажа для женщин и 35 лет — для мужчин), он получит 1% доплаты к пенсии за каждый дополнительный год. В 2025 году это — 23,61 грн за каждый "лишний" год.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают ежемесячно по 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, а те, кому исполнилось 80 лет и более — 570 грн. Однако эти суммы не складываются между собой. Например, человек в возрасте 75 лет получит лишь 456 грн, а не 300 + 456. Такие доплаты предоставляются только пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 10 340 грн.

Граждане с почетным званием донора Украины — то есть те, кто совершил не менее 40 донаций крови или 60 донаций плазмы — ежемесячно получают дополнительно 292 грн. Это 10% от прожиточного минимума, установленного в 2025 году.

Ранее мы писали, что когда пенсия не выплачивалась определенный период времени, ее можно восстановить. Однако стоит учитывать, что это возможно только за последние три года с момента обращения в ПФУ.

Также мы рассказывали, что в Украине действуют конкретные правила налогообложения, которые касаются и выплат для пожилых людей. Хотя многие считают, что пенсии не облагаются налогом, но на деле ситуация сложнее.