Пенсії в Україні — яка мінімальна та максимальна сума виплат в травні 2025

Людина рахує гроші біля банкомата. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні діють оновлені правила виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Однак мінімальні та максимальні виплати для людей похилого віку цьогоріч не переглядали.

Про те, які мінімальні та максимальні пенсії можуть отримати українці у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які мінімальні та максимальні суми можуть отримувати пенсіонери в Україні

Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", суми мінімальної та максимальної пенсії залишилися без змін у порівнянні з 2024 роком. З 1 травня 2025 року для українців продовжать діяти такі граничні значення:

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Мінімальна пенсія — 2 361 грн. Максимальна пенсія — 23 610 грн (це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Також цьогоріч в Україні не змінилися і деякі основні соціальні показники. Зокрема:

мінімальна зарплата — 8 000 грн;

загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 563 грн;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

прожитковий мінімум для осіб з інвалідністю або непрацездатних — 2 361 грн.

Які доплати до пенсії можна отримати у травні

Окрім основної пенсії, українці, які досягли пенсійного віку, можуть претендувати на додаткові виплати — залежно від стажу, віку чи соціального статусу.

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Якщо у людини більше стажу ніж потрібно (понад 30 років стажу для жінок та 35 років — для чоловіків), вона отримає 1% доплати до пенсії за кожен додатковий рік. У 2025 році це — 23,61 грн за кожен "зайвий" рік.

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують щомісячно по 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, а ті, кому виповнилося 80 років і більше — 570 грн. Однак ці суми не додаються між собою. Наприклад, людина у віці 75 років отримає лише 456 грн, а не 300 + 456. Такі доплати надаються тільки пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 10 340 грн.

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Громадяни з почесним званням донора України — тобто ті, хто здійснив щонайменше 40 донацій крові або 60 донацій плазми — щомісяця отримують додатково 292 грн. Це 10% від прожиткового мінімуму, встановленого у 2025 році.

Раніше ми писали, що коли пенсія не виплачувалася певний період часу, її можна поновити. Проте варто враховувати, що це можливо лише за останні три роки з моменту звернення до ПФУ.

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Також ми розповідали, що в Україні діють конкретні правила оподаткування, які стосуються й виплат для людей похилого віку. Хоча багато хто вважає, що пенсії не оподатковуються, але на ділі ситуація складніша.

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