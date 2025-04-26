Оподаткування пенсій у 2025 — коли застосовується ставка 20%

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діють чіткі правила оподаткування доходів, зокрема й виплат для людей похилого віку. Попри поширену думку, що пенсії не підлягають оподаткуванню, насправді ситуація дещо складніша.

Про те, чи підлягають оподаткуванню пенсії в Україні та яку суму можуть утримати у 2025 році, пояснили в Державній податковій службі.

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Чи оподатковуються пенсії в Україні

Відповідно до положень Податкового кодексу, пенсії в Україні не завжди звільнені від податків. У разі, якщо щомісячна пенсійна виплата перевищує три мінімальні зарплати, оподаткуванню підлягає лише частина, що перевищує встановлений поріг.

Якщо сума доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початку року, то застосовується ставка 15%, а коли сума більша — 20%. Якщо ж пенсія не перевищує встановлений ліміт, вона не обкладається податком.

Варто зазначити, що спершу розраховується загальний оподатковуваний дохід, після чого до нього застосовуються відповідні ставки. Це стосується не лише пенсій, а й:

премій;

компенсацій;

заробітних плат;

інших видів доходів, що виплачуються за трудовими або цивільноправовими угодами.

Які податкові пільги мають пенсіонери у 2025 році

Пенсіонери в Україні мають податкові пільги, зокрема вони звільняються від сплати земельного податку. Це право діє незалежно від того, де проживає людина, і поширюється на земельні ділянки в межах таких норм:

до 0,10 га — у межах міст;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачної забудови;

до 0,15 га — в селищах міського типу;

до 0,01 га — для гаражного будівництва;

до 2 га — для ведення особистого сільського господарства;

до 0,25 га — для будівництва житлового будинку в сільській місцевості.

Щоб скористатися підтримкою, пенсіонеру необхідно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою, додавши документи, які підтверджують право на пільгу, зокрема пенсійне посвідчення.

Раніше ми писали, що деяким громадянам пенсійного віку доступна щомісячна надбавка до основної пенсії. Щоб її оформити, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України з документом, що підтверджує право на отримання такої доплати.

Також ми розповідали, що у травні 2025 року деякі пенсіонери можуть втратити певний відсоток належних їм виплат. Пенсійні виплати призначаються з наступного дня після досягнення відповідного віку, проте, якщо не подбати вчасно про одну важливу формальність, з частиною виплат можна попрощатись.