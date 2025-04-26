Налогообложение пенсий в 2025 — когда применяется ставка 20%

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине действуют четкие правила налогообложения доходов, в том числе и выплат для пожилых людей. Несмотря на распространенное мнение, что пенсии не подлежат налогообложению, на самом деле ситуация несколько сложнее.

О том, подлежат ли налогообложению пенсии в Украине и какую сумму могут удержать в 2025 году, объяснили в Государственной налоговой службе.

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Облагаются ли налогом пенсии в Украине

В соответствии с положениями Налогового кодекса, пенсии в Украине не всегда освобождены от налогов. В случае, если ежемесячная пенсионная выплата превышает три минимальные зарплаты, налогообложению подлежит лишь часть, превышающая установленный порог.

Если сумма дохода не превышает десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной в начале года, то применяется ставка 15%, а когда сумма больше — 20%. Если же пенсия не превышает установленный лимит, она не облагается налогом.

Стоит отметить, что сначала рассчитывается общий налогооблагаемый доход, после чего к нему применяются соответствующие ставки. Это касается не только пенсий, но и:

премий;

компенсаций;

заработных плат;

других видов доходов, выплачиваемых по трудовым или гражданско-правовым соглашениям.

Какие налоговые льготы имеют пенсионеры в 2025 году

Пенсионеры в Украине имеют налоговые льготы, в частности они освобождаются от уплаты земельного налога. Это право действует независимо от того, где проживает человек, и распространяется на земельные участки в пределах таких норм:

до 0,10 га — в пределах городов;

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для дачной застройки;

до 0,15 га — в поселках городского типа;

до 0,01 га — для гаражного строительства;

до 2 га — для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,25 га — для строительства жилого дома в сельской местности.

Чтобы воспользоваться поддержкой, пенсионеру необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением, добавив документы, подтверждающие право на льготу, в частности пенсионное удостоверение.

Ранее мы писали, что некоторым гражданам пенсионного возраста доступна ежемесячная надбавка к основной пенсии. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с документом, подтверждающим право на получение такой доплаты.

Также мы рассказывали, что в мае 2025 года некоторые пенсионеры могут потерять определенный процент причитающихся им выплат. Пенсионные выплаты назначаются со следующего дня после достижения соответствующего возраста, однако, если не позаботиться вовремя об одной важной формальности, с частью выплат можно попрощаться.