Додаткові гроші при виході на пенсію — хто та скільки може отримати у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деяким українським пенсіонерам може бути призначена одноразова допомога, що дорівнює десяти їхнім щомісячним пенсійним виплатам. Така фінансова підтримка надається людині після завершення трудової діяльності.

Про те, хто може отримати одразу 10 виплат при виході на пенсію у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Кому виплачують допомогу у розмірі 10 пенсій

Цей вид виплати передбачений для працівників освіти відповідно до положень Закону України "Про пенсійне забезпечення" та Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Допомога у розмірі десятикратної пенсії призначається особам, які:

вийшли на пенсію за віком;

обіймали посади, що давали право на пенсію за вислугу років.

Також обов’язковою умовою є наявність повного страхового стажу. Щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Хто має право на таку підтримку у 2025 році

Право на таку виплату мають співробітники таких закладів:

позашкільні освітні заклади;

дошкільні установи будь-яких форм;

навчально-виробничі центри міжшкільного типу;

виші I-II рівнів акредитації та професійно-технічні училища;

загальноосвітні та військові школи, музичні й художні навчальні заклади;

заклади для дітей: дитячі будинки, виховні колонії, логопедичні заклади, спеціальні інтернати тощо.

Така допомога надається лише тим пенсіонерам, які до моменту її призначення не отримували інших пенсій.

Раніше ми писали, що військові, які брали участь у бойових операціях або мають офіційне посвідчення УБД, можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком. Проте це право залежить від дотримання двох важливих умов.

Також ми розповідали, що у травні 2025 року частина громадян поважного віку ризикує втратити частину своїх пенсійних нарахувань. Слід враховувати, що пенсія за віком призначається з наступного дня після досягнення відповідного вікового порогу. Але якщо вчасно не виконати одну важливу умову — частина виплат може не надійти.