Як військовослужбовцю достроково вийти на пенсію — інструкція

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та особи, яким надано статус учасника бойових дій, мають право достроково вийти на пенсію за віком. Однак це можливо за двох умов.

Хто з військових може розраховувати на дострокову пенсію, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Претендувати на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 та 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (частина 4 ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").

Щоб вийти на пенсію достроково, необхідно відповідати двом умовам — вік та страховий стаж:

для чоловіків — вік 55 років та страховий стаж не менше 25 років;

для жінок — вік 50 років та страховий стаж не менше 20 років.

На який розмір пенсії можуть розраховувати військовослужбовці

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Крім того, учасникам бойових дій можуть призначатися такі доплати до пенсії:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України від 22.10.1993 № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячну державну адресну допомогу до пенсії, у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 грн (постанова КМУ від 28.07.2010 № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій").

Які документи необхідні для призначення пенсії

Щоб достроково вийти на пенсію, військовослужбовцю необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України (онлайн — через вебпортал електронних послуг, або особисто у будь-якому сервісному центрі). Крім заяви, до ПФУ необхідно надати оригінали таких документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

трудова книжка або документи про стаж (про проходження військової служби);

довідка про зарплату (грошове забезпечення) за період до грудня 2016 року включно (якщо дані про зарплату відсутні у Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення УБД;

довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Разом з пакетом вищеперелічених документів також необхідно надати фото для видачі пенсійного посвідчення.

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