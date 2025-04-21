Как военнослужащему досрочно выйти на пенсию — инструкция

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и лица, которым предоставлен статус участника боевых действий, имеют право досрочно выйти на пенсию по возрасту. Однако это возможно при двух условиях.

Кто из военных может рассчитывать на досрочную пенсию, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Претендовать на назначение досрочной пенсии по возрасту могут, в частности, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (часть 4 ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо соответствовать двум условиям — возраст и страховой стаж:

для мужчин — возраст 55 лет и страховой стаж не менее 25 лет;

для женщин — возраст 50 лет и страховой стаж не менее 20 лет.

На какой размер пенсии могут рассчитывать военнослужащие

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Кроме того, участникам боевых действий могут назначаться такие доплаты к пенсии:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (статья 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны");

ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии, в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий").

Какие документы необходимы для назначения пенсии

Чтобы досрочно выйти на пенсию, военнослужащему необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (онлайн — через веб-портал электронных услуг, или лично в любом сервисном центре). Кроме заявления, в ПФУ необходимо предоставить оригиналы таких документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

трудовая книжка или документы о стаже (о прохождении военной службы);

справка о зарплате (денежном обеспечении) за период до декабря 2016 года включительно (если данные о зарплате отсутствуют в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение УБД;

справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Вместе с пакетом вышеперечисленных документов также необходимо предоставить фото для выдачи пенсионного удостоверения.

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