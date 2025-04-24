Дополнительные деньги при выходе на пенсию — кто и сколько может получить в 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторым украинским пенсионерам может быть назначено единовременное пособие, равное десяти их ежемесячным пенсионным выплатам. Такая финансовая поддержка предоставляется человеку после завершения трудовой деятельности.

О том, кто может получить сразу 10 выплат при выходе на пенсию в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Этот вид выплаты предусмотрен для работников образования в соответствии с положениями Закона Украины "О пенсионном обеспечении" и Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Помощь в размере десятикратной пенсии назначается лицам, которые:

вышли на пенсию по возрасту;

занимали должности, дающие право на пенсию за выслугу лет.

Также обязательным условием является наличие полного страхового стажа. Не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кто имеет право на такую поддержку в 2025 году

Право на такую выплату имеют сотрудники таких заведений:

внешкольные образовательные заведения;

дошкольные учреждения любых форм;

учебно-производственные центры межшкольного типа;

вузы I-II уровней аккредитации и профессионально-технические училища;

общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные учебные заведения;

заведения для детей: детские дома, воспитательные колонии, логопедические заведения, специальные интернаты и т. п.

Такая помощь предоставляется только тем пенсионерам, которые до момента ее назначения не получали других пенсий.

Ранее мы писали, что военные, которые принимали участие в боевых операциях или имеют официальное удостоверение УБД, могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по возрасту. Однако это право зависит от соблюдения двух важных условий.

Также мы рассказывали, что в мае 2025 года часть граждан почтенного возраста рискует потерять часть своих пенсионных начислений. Следует учитывать, что пенсия по возрасту назначается со следующего дня после достижения соответствующего возрастного порога. Но если вовремя не выполнить одно важное условие — часть выплат может не поступить.