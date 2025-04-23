З грошима можна буде попрощатись — хто з пенсіонерів втратить кілька виплат в травні

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року деякі пенсіонери, можуть втратити частину своїх виплат. Важливо пам'ятати, що пенсія за віком надається з дня, що слідує за досягненням пенсійного віку, але якщо забути дещо зробити — частину грошей буде втрачено.

Про те, чому деякі українці можуть втратити частину виплат у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому у пенсіонера можуть утримати частину виплат

Згідно з чинним законодавством, день подачі заяви вважається моментом отримання органом Пенсійного фонду всіх необхідних документів. Тобто для призначення пенсії необхідно подати повний пакет документів.

Реклама

Якщо заява подана в межах трьох місяців після досягнення пенсійного віку, виплати будуть розпочаті з наступного дня після дня народження заявника.

Однак, якщо заява подається після тримісячного терміну, пенсія буде нарахована тільки з дати подачі документів, а громадянин може втратити виплати за попередні три місяці.

Реклама

Наприклад, якщо ви досягли 60 років 22 лютого, документи потрібно подати до 22 травня. У такому випадку пенсія буде призначена з 22 лютого. Проте, якщо заяву подати 23 травня, нарахування пенсії почнеться лише з цієї дати.

Кому потрібно подати заяву на призначення пенсії у 2025 році

У 2025 році для отримання пенсії за віком важливою умовою є наявність достатнього страхового стажу:

Реклама

не менше 32 років для осіб, які досягли 60 років;

22 роки для тих, хто досяг 63 років;

15 років для тих, кому виповнилося 65 років.

Тож, якщо ви досягли відповідного віку та відповідаєте вимогам до трудового стажу, з заявою про призначення виплат краще не затягувати, аби не втратити частину належних вам грошей.

Раніше ми писали, що військові, які брали участь у бойових операціях або мають офіційний статус учасника бойових дій, можуть скористатися правом на пенсію за віком раніше встановленого терміну. Проте реалізувати це право можливо лише за дотримання двох важливих умов.

Реклама

Також ми розповідали, що в Україні щороку підвищуються вимоги щодо необхідного страхового стажу для оформлення пенсії. Якщо громадянину не вдалося накопичити необхідну кількість років, він все одно має можливість отримати гроші від держави. Але така допомога надається тільки після досягнення встановленого віку.

Реклама