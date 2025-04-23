С деньгами можно будет попрощаться — кто из пенсионеров потеряет несколько выплат в мае

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае 2025 года некоторые пенсионеры, могут потерять часть своих выплат. Важно помнить, что пенсия по возрасту предоставляется со дня, следующего за достижением пенсионного возраста, но если забыть кое-что сделать — часть денег будет потеряна.

О том, почему некоторые украинцы могут потерять часть выплат в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему у пенсионера могут удержать часть выплат

Согласно действующему законодательству, день подачи заявления считается моментом получения органом Пенсионного фонда всех необходимых документов. То есть для назначения пенсии необходимо подать полный пакет документов.

Если заявление подано в пределах трех месяцев после достижения пенсионного возраста, выплаты будут начаты со следующего дня после дня рождения заявителя.

Однако, если заявление подается после трехмесячного срока, пенсия будет начислена только с даты подачи документов, а гражданин может потерять выплаты за предыдущие три месяца.

Например, если вы достигли 60 лет 22 февраля, документы нужно подать до 22 мая. В таком случае пенсия будет назначена с 22 февраля. Однако, если заявление подать 23 мая, начисление пенсии начнется только с этой даты.

Кому нужно подать заявление на назначение пенсии в 2025 году

В 2025 году для получения пенсии по возрасту важным условием является наличие достаточного страхового стажа:

не менее 32 лет для лиц, достигших 60 лет;

22 года для тех, кто достиг 63 лет;

15 лет для тех, кому исполнилось 65 лет.

Поэтому, если вы достигли нужного возраста и соответствуете требованиям к трудовому стажу, с заявлением о назначении выплат лучше не затягивать, чтобы не потерять часть причитающихся вам денег.

Ранее мы писали, что военные, которые принимали участие в боевых операциях или имеют официальный статус участника боевых действий, могут воспользоваться правом на пенсию по возрасту раньше установленного срока. Однако реализовать это право возможно только при соблюдении двух важных условий.

Также мы рассказывали, что в Украине ежегодно повышаются требования к необходимому страховому стажу для оформления пенсии. Если гражданину не удалось накопить необходимое количество лет, он все равно имеет возможность получить деньги от государства. Но такая помощь предоставляется только после достижения установленного возраста.