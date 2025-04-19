Підтримка пенсіонерів у 2025 — кому виділятимуть до 16 тис. грн щомісяця

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Міністерство соціальної політики України активно працює над тим, щоб люди поважного віку могли залишатися активними та жити повноцінно. У центрі уваги — підтримка тих, хто хоче продовжувати працювати, а також покращення догляду для українців похилого віку, які потребують допомоги в повсякденному житті.

Про те, яку фінансову підтримку зможуть отримувати деякі пенсіонери, повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

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Хто зможе отримати додаткову фінансову підтримку

Для людей, які не можуть самостійно себе обслуговувати, держава фінансує соціальні послуги. Зокрема, йдеться про підтримане проживання — це коли людина живе в невеликій квартирі або будинку з постійною допомогою соцпрацівників.

Такі послуги доступні для людей з інвалідністю, громадян похилого віку та внутрішньо переміщених осіб. Фінансування може сягати до 16 тисяч гривень на місяць і включає допомогу з:

побутом;

доглядом;

закупівлями;

юридичними питаннями;

адаптацією в суспільстві.

Ще один важливий напрямок — створення денних центрів людей поважного віку. Це місця, де вони можуть проводити частину дня, отримуючи необхідну підтримку, поки їхні рідні працюють. Такі центри допомагають уникнути ізоляції та є альтернативою постійному перебуванню у закладах догляду.

Як держава стимулюватиме людей похилого віку продовжувати працювати

У відомстві зазначають, що досвід і знання старшого покоління — цінний ресурс, який може принести користь економіці. Тому завдання держави — створити умови, щоб охочі могли працювати якомога довше. У межах Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, Мінсоцполітики розвиває кілька важливих напрямів:

запуск програм професійного навчання та перекваліфікації людей похилого віку;

створення сприятливих умов для роботодавців, які приймають на роботу людей старшого віку;

розвиток соціальних сервісів для підтримки проживання для людей з інвалідністю та переселенців похилого віку.

Наразі обговорюється зниження податкового навантаження для роботодавців, які беруть на роботу старших працівників. Розглядається можливість часткового скасування сплати ЄСВ і зменшення ПДФО. Окрім цього, держава підтримує професійне навчання для тих, хто хоче опанувати нову спеціальність.

Мінсоцполітики продовжує працювати над тим, щоб система соціального обслуговування відповідала сучасним стандартам і забезпечувала гідне життя людям поважного віку у всіх куточках України.

Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення — ключовий документ для українців похилого віку, який підтверджує право на пенсію та надає доступ до державних пільг. Однак, у деяких випадках, його доводиться міняти.

Також ми розповідали, що кожного року в Україні підвищуються вимоги до необхідного страхового стажу для виходу на пенсію. Якщо його не вистачає, людина може отримати соціальну допомогу, але лише після досягнення певного віку.