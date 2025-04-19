Підтримка пенсіонерів у 2025 — кому виділятимуть до 16 тис. грн щомісяця

До 16 тис. грн на місяць — кому з пенсіонерів виділятимуть гроші
Міністерство соціальної політики України активно працює над тим, щоб люди поважного віку могли залишатися активними та жити повноцінно. У центрі уваги — підтримка тих, хто хоче продовжувати працювати, а також покращення догляду для українців похилого віку, які потребують допомоги в повсякденному житті.
Про те, яку фінансову підтримку зможуть отримувати деякі пенсіонери, повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.
Хто зможе отримати додаткову фінансову підтримку
Для людей, які не можуть самостійно себе обслуговувати, держава фінансує соціальні послуги. Зокрема, йдеться про підтримане проживання — це коли людина живе в невеликій квартирі або будинку з постійною допомогою соцпрацівників.
Такі послуги доступні для людей з інвалідністю, громадян похилого віку та внутрішньо переміщених осіб. Фінансування може сягати до 16 тисяч гривень на місяць і включає допомогу з:
- побутом;
- доглядом;
- закупівлями;
- юридичними питаннями;
- адаптацією в суспільстві.
Ще один важливий напрямок — створення денних центрів людей поважного віку. Це місця, де вони можуть проводити частину дня, отримуючи необхідну підтримку, поки їхні рідні працюють. Такі центри допомагають уникнути ізоляції та є альтернативою постійному перебуванню у закладах догляду.
Як держава стимулюватиме людей похилого віку продовжувати працювати
У відомстві зазначають, що досвід і знання старшого покоління — цінний ресурс, який може принести користь економіці. Тому завдання держави — створити умови, щоб охочі могли працювати якомога довше. У межах Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, Мінсоцполітики розвиває кілька важливих напрямів:
- запуск програм професійного навчання та перекваліфікації людей похилого віку;
- створення сприятливих умов для роботодавців, які приймають на роботу людей старшого віку;
- розвиток соціальних сервісів для підтримки проживання для людей з інвалідністю та переселенців похилого віку.
Наразі обговорюється зниження податкового навантаження для роботодавців, які беруть на роботу старших працівників. Розглядається можливість часткового скасування сплати ЄСВ і зменшення ПДФО. Окрім цього, держава підтримує професійне навчання для тих, хто хоче опанувати нову спеціальність.
Мінсоцполітики продовжує працювати над тим, щоб система соціального обслуговування відповідала сучасним стандартам і забезпечувала гідне життя людям поважного віку у всіх куточках України.
Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення — ключовий документ для українців похилого віку, який підтверджує право на пенсію та надає доступ до державних пільг. Однак, у деяких випадках, його доводиться міняти.
Також ми розповідали, що кожного року в Україні підвищуються вимоги до необхідного страхового стажу для виходу на пенсію. Якщо його не вистачає, людина може отримати соціальну допомогу, але лише після досягнення певного віку.
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