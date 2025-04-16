Можна залишитись без пільг у 2025 — кому потрібно замінити пенсійне посвідчення

Жінка похилого віку показує пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Пенсійне посвідчення — це важливий документ для кожного українця похилого віку. Саме воно підтверджує призначення пенсії людині та дає можливість користуватись пільгами від держави. Однак в деяких випадках вже отримане посвідчення потрібно замінити на нове.

Про те, кому потрібно замінити пенсійне посвідчення у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Кому потрібно замінити пенсійне посвідчення та як це зробити

У певних ситуаціях громадяни мають обов’язково оновити пенсійне посвідчення. Заміна документа необхідна, якщо:

документ було втрачено;

змінились персональні дані отримувача пенсії;

пенсіонерові призначено інший вид пенсійного забезпечення;

посвідчення фізично зіпсоване або непридатне для використання.

Оформити новий документ можна одним із таких способів:

Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду

Якщо людина звертається до сервісного центру, потрібно мати при собі такі документи:

Кольорове фото 3х2,5 см. Паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код (довідка про присвоєння).

Фахівець допоможе заповнити заяву на виготовлення посвідчення.

Онлайн — через особистий кабінет на порталі ПФУ

Щоб подати заяву через вебпортал, підготуйте кольорові сканкопії таких документів:

Фотокартки. Сторінки паспорта. Довідки з податкової. Власноручного підпису (чорним чорнилом).

Скановані файли мають бути у форматі JPG або PDF, розмір кожного — до 1 МБ. Назви файлів повинні точно відповідати їхньому вмісту.

Для входу на портал знадобиться електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або інший засіб авторизації. Після входу перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та оберіть пункт "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Через застосунок "Пенсійний фонд" на смартфоні

У додатку процес аналогічний до онлайн-заявки на вебпорталі. Після встановлення застосунку на смартфон потрібно авторизуватися, перейти до розділу "До ПФУ", знайти пункт "Комунікації до ПФУ" і обрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Де можна отримати нове посвідчення

Під час заповнення заявки (незалежно від способу подачі) потрібно зазначити сервісний центр ПФУ, де вам зручно отримати готовий документ. Його видадуть особисто пенсіонеру після перевірки наданих документів.

Також після оформлення посвідчення його електронну версію буде автоматично додано до застосунку "Дія". Вона є повноцінним аналогом паперового документа і може використовуватися у повсякденному житті.

Раніше ми писали, що у 2025 році держава й надалі підтримуватиме громадян поважного віку не лише пенсіями, а й додатковими видами допомоги. Українці можуть отримати додаткові гроші, безплатні ліки та компенсацію частини витрат.

Також ми розповідали, що хоча пенсії не оподатковуються, з них можуть утримувати кошти за рішеннями суду чи іншими офіційними документами. Це стосується виплати аліментів, повернення переплачених сум або відшкодування завданої шкоди.