Додаткові гроші та пільги — на що розраховувати українцям після 60 років

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава надає низку пільг для громадян, яким виповнилось 60 і більше років. Однак не всі знають про них та використовують ці можливості. Окрім того, коли пенсіонер переходить до певної вікової категорії, він має прав на грошову доплату.

Про те, на які доплати та пільги мають громадяни України після 60 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки та кому доплачують у 2025 році

Пенсіонери можуть отримувати додаткові кошти залежно від віку. Щоб отримати вікову доплату, потрібно виконати дві умови: досягти певного віку і мати пенсію менше ніж 10 340,35 грн. У 2025 році можна розраховувати такі надбавки:

70-74 роки — доплата 300 грн;

75-79 років — доплата 456 грн;

після 80 років — доплата 570 грн.

Зверніть увагу, що сума доплати збільшується поступово, а не сумуються. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилось 75 років, його виплата збільшиться на 156 грн, а не на 456 грн. Річ у тому, що на 300 грн його пенсія уже зростала, коли людині виповнилось 70.

Які пільги мають українці 60+ у 2025 році

Окрім додаткових грошей, українцям, після 60 років, відкривається доступ до низки державних пільг. Дехто про них може не знати, а тому витрачає зайві гроші. У 2025 році можна розраховувати на такі види підтримки:

Безплатний проїзд

Пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті (автобуси, тролейбуси, трамваї, приміські електропоїзди), просто показавши пенсійне посвідчення. Однак, це не стосується метро, таксі та міжміських перевезень.

Знижки на комунальні послуги

Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати, можуть отримати 100% знижку на оплату житла, опалення та освітлення, якщо їхній дохід не перевищує 4 240 грн за останні шість місяців. Це стосується професій у таких сферах, як освіта, медицина, культура, а також працівників бібліотек та музеїв.

Для працівників решти професій доступний інший механізм підтримки. Якщо сума комунальних платежів перевищує 15% від доходу родини, пенсіонери можуть отримати субсидію на оплату газу, води, опалення та інших послуг. Для цього враховуються середньомісячні доходи родини.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть отримати безплатні юридичні консультації щодо різних правових питань: від перевірки комунальних платежів до оформлення спадщини. Інформацію про такі послуги можна знайти в Пенсійному фонді або онлайн.

Також пенсіонери, які використовують земельну ділянку для особистих потреб, звільняються від сплати земельного податку. Однак є важлива умова — розмір ділянки не повинний перевищувати встановлені норми. Ці пільги можуть значно полегшити життя пенсіонерів та допомогти зекономити на повсякденних витратах.

Раніше ми писали, що попри воєнний стан, громадяни України мають сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Враховуючи фінансові труднощі, деяким особам може бути важко виконати цей обов'язок. Однак для певних соціальних груп передбачені пільги.

Також ми розповідали, що у 2025 році ООН продовжить надавати фінансову допомогу українським пенсіонерам, які належать до найбільш уразливих категорій населення. Ця підтримка є важливою через економічні труднощі та зростаючі потреби людей похилого віку.