Дополнительные деньги и льготы — на что рассчитывать украинцам после 60 лет

Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство предоставляет ряд льгот для граждан, которым исполнилось 60 и более лет. Однако не все знают о них и используют эти возможности. Кроме того, когда пенсионер переходит в определенную возрастную категорию, он имеет право на денежную доплату.

О том, на какие доплаты и льготы имеют граждане Украины после 60 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько и кому доплачивают в 2025 году

Пенсионеры могут получать дополнительные средства в зависимости от возраста. Чтобы получить возрастную доплату, нужно выполнить два условия: достичь определенного возраста и иметь пенсию меньше 10 340,35 грн. В 2025 году можно рассчитывать такие надбавки:

70-74 года — доплата 300 грн;

75-79 лет — доплата 456 грн;

после 80 лет — доплата 570 грн.

Обратите внимание, что сумма доплаты увеличивается постепенно, а не суммируются. Например, если пенсионеру исполнилось 75 лет, его выплата увеличится на 156 грн, а не на 456 грн. Дело в том, что на 300 грн его пенсия уже росла, когда человеку исполнилось 70.

Какие льготы имеют украинцы 60+ в 2025 году

Кроме дополнительных денег, украинцам, после 60 лет, открывается доступ к ряду государственных льгот. Некоторые о них могут не знать, а потому тратят лишние деньги. В 2025 году можно рассчитывать на такие виды поддержки:

Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородные электропоезда), просто показав пенсионное удостоверение. Однако, это не касается метро, такси и междугородних перевозок.

Скидки на коммунальные услуги

Пенсионеры, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать, могут получить 100% скидку на оплату жилья, отопления и освещения, если их доход не превышает 4 240 грн за последние шесть месяцев. Это касается профессий в таких сферах, как образование, медицина, культура, а также работников библиотек и музеев.

Для работников остальных профессий доступен другой механизм поддержки. Если сумма коммунальных платежей превышает 15% от дохода семьи, пенсионеры могут получить субсидию на оплату газа, воды, отопления и других услуг. Для этого учитываются среднемесячные доходы семьи.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут получить бесплатные юридические консультации по различным правовым вопросам: от проверки коммунальных платежей до оформления наследства. Информацию о таких услугах можно найти в Пенсионном фонде или онлайн.

Также пенсионеры, которые используют земельный участок для личных нужд, освобождаются от уплаты земельного налога. Однако есть важное условие — размер участка не должен превышать установленные нормы. Эти льготы могут значительно облегчить жизнь пенсионеров и помочь сэкономить на повседневных расходах.

Ранее мы писали, что несмотря на военное положение, граждане Украины должны платить коммунальные услуги в полном объеме. Учитывая финансовые трудности, некоторым лицам может быть трудно выполнить эту обязанность. Однако для определенных социальных групп предусмотрены льготы.

Также мы рассказывали, что в 2025 году ООН продолжит оказывать финансовую помощь украинским пенсионерам, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Эта поддержка важна из-за экономических трудностей и растущих потребностей пожилых людей.