Можно остаться без льгот в 2025 — кому нужно заменить пенсионное удостоверение

Пожилая женщина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение — это важный документ для каждого украинца пожилого возраста. Именно оно подтверждает назначение пенсии человеку и дает возможность пользоваться льготами от государства. Однако в некоторых случаях уже полученное удостоверение нужно заменить на новое.

О том, кому нужно заменить пенсионное удостоверение в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кому нужно заменить пенсионное удостоверение и как это сделать

В определенных ситуациях граждане должны обязательно обновить пенсионное удостоверение. Замена документа необходима, если:

документ был утерян;

изменились персональные данные получателя пенсии;

пенсионеру назначен другой вид пенсионного обеспечения;

удостоверение физически испорчено или непригодно для использования.

Оформить новый документ можно одним из следующих способов:

Лично — в сервисном центре Пенсионного фонда

Если человек обращается в сервисный центр, нужно иметь при себе следующие документы:

Цветное фото 3х2,5 см. Паспорт гражданина Украины. Идентификационный код (справка о присвоении).

Специалист поможет заполнить заявление на изготовление удостоверения.

Онлайн — через личный кабинет на портале ПФУ

Чтобы подать заявление через вебпортал, подготовьте цветные скан-копии таких документов:

Фотокарточки. Страницы паспорта. Справки из налоговой. Собственноручной подписи (черными чернилами).

Сканированные файлы должны быть в формате JPG или PDF, размер каждого — до 1 МБ. Названия файлов должны точно соответствовать их содержимому.

Для входа на портал понадобится электронная подпись (КЭП), Дія.Підпис или другое средство авторизации. После входа перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите пункт "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Через приложение "Пенсионный фонд" на смартфоне

В приложении процесс аналогичен онлайн-заявке на вебпортале. После установки приложения на смартфон нужно авторизоваться, перейти в раздел "В ПФУ", найти пункт "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Где можно получить новое удостоверение

При заполнении заявки (независимо от способа подачи) нужно указать сервисный центр ПФУ, где вам удобно получить готовый документ. Его выдадут лично пенсионеру после проверки предоставленных документов.

Также после оформления удостоверения его электронная версия будет автоматически добавлена в приложение "Дія". Она является полноценным аналогом бумажного документа и может использоваться в повседневной жизни.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство и в дальнейшем будет поддерживать граждан почтенного возраста не только пенсиями, но и дополнительными видами помощи. Украинцы могут получить дополнительные деньги, бесплатные лекарства и компенсацию части расходов.

Также мы рассказывали, что хотя пенсии не облагаются налогом, из них могут удерживать средства по решению суда или другим официальным документам. Это касается выплаты алиментов, возврата переплаченных сумм или возмещения причиненного вреда.