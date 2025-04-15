Підтримка після 60 — яку допомогу отримують українські пенсіонери у 2025

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У новому році держава продовжить підтримувати українських пенсіонерів не лише через щомісячні виплати. Громадяни поважного віку можуть отримати цільову допомогу, компенсацію витрат на поховання близьких, доплати для одиноких пенсіонерів, а також безплатні ліки.

Про те, які програми підтримки пенсіонерів діятимуть у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Безплатні ліки для пенсіонерів

Пенсіонери можуть отримувати ліки безплатно або з частковою оплатою в рамках програми "Доступні ліки", яка діє з 2017 року. Її мета — знизити витрати пацієнтів на лікування та забезпечити широкий доступ до необхідних препаратів.

Вартість медикаментів компенсує Національна служба здоров’я України. У програму входять ліки для лікування:

діабету;

бронхіальної астми;

серцево-судинних недуг;

інших хронічних захворювань.

У 2025 році перелік препаратів було суттєво розширено. Актуальний список медикаментів, що підлягають реімбурсації, затверджено наказом МОЗ України від 13 березня 2025 року № 440.

Доплата одиноким пенсіонерам

Відповідно до положень підпункту 3 пункту 13 Порядку призначення та виплати держдопомоги для осіб, які не мають права на пенсію, а також для людей з інвалідністю, громадяни похилого віку, що проживають на самоті та потребують постійного стороннього догляду, можуть отримати щомісячну доплату від держави.

У 2025 році розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн, тобто приблизно 944,4 грн. Щоб мати право на таку підтримку, потрібно відповідати таким критеріям:

проживати на самоті;

бути старшому за 80 років;

отримувати пенсію за віком;

мати потребу в постійному догляді.

Для оформлення доплати слід звернутися із заявою до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду і надати необхідні документи та довідки.

Виплати на поховання

У разі смерті пенсіонера держава надає допомогу тим, хто здійснив його поховання. Розмір виплати залежить від законодавства, за яким була призначена пенсія покійного. У 2025 році сума може варіюватися від двох до трьох пенсій. Зокрема:

Для цивільних пенсіонерів розмір допомоги дорівнює сумі двох місячних пенсій, які вони отримували на момент смерті. Для пенсіонерів з-поміж військових компенсація складає три пенсії, але не менше 15 140 грн.

Якщо поховання здійснюється за бюджетні кошти, допомога не надається. У разі самостійної організації похорону потрібно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду, де був зареєстрований пенсіонер, з необхідними документами.

Додаткові гроші від ООН

Організація Об'єднаних Націй і надалі підтримує пенсіонерів з України, які належать до найбільш уразливих верств населення. Сума виплати розраховується як різниця між фактичною пенсією і межею у 3 250 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 3 000 грн, людина отримає додаткові 250 грн.

Допомога надходить щомісяця, але призначається раз на пів року. Програма діятиме до середини 2025 року. Гроші виплачують на картку або через "Укрпошту". Претендувати на виплату можуть пенсіонери, які:

проживають у зоні бойових дій;

мають пенсію не вище 3 250 грн;

не отримували допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Якщо людина не відповідає хоча б одному з критеріїв або перестає відповідати умовам — виплати скасовуються.

Раніше ми писали, що для більшості українців похилого віку пенсія є основним джерелом фінансової підтримки. Однак іноді виникають ситуації, коли частину отриманих виплат потрібно повертати до державної скарбниці.

Також ми розповідали, що українці, яким виповнилося 60 років і більше, мають право на низку державних пільг. Проте далеко не всі обізнані про ці переваги та користуються ними.