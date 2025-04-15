Поддержка после 60 — какую помощь получают украинские пенсионеры в 2025 году

Помощь и доплаты пенсионерам — что предусмотрено в 2025
В новом году государство продолжит поддерживать украинских пенсионеров не только через ежемесячные выплаты. Граждане почтенного возраста могут получить целевую помощь, компенсацию расходов на погребение близких, доплаты для одиноких пенсионеров, а также бесплатные лекарства.
О том, какие программы поддержки пенсионеров будут действовать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Бесплатные лекарства для пенсионеров
Пенсионеры могут получать лекарства бесплатно или с частичной оплатой в рамках программы "Доступные лекарства", которая действует с 2017 года. Ее цель — снизить расходы пациентов на лечение и обеспечить широкий доступ к необходимым препаратам.
Стоимость медикаментов компенсирует Национальная служба здоровья Украины. В программу входят лекарства для лечения:
- диабета;
- бронхиальной астмы;
- сердечно-сосудистых недугов;
- других хронических заболеваний.
В 2025 году перечень препаратов был существенно расширен. Актуальный список медикаментов, подлежащих реимбурсации, утвержден приказом МОЗ Украины от 13 марта 2025 года № 440.
Доплата одиноким пенсионерам
В соответствии с положениями подпункта 3 пункта 13 Порядка назначения и выплаты госпомощи для лиц, не имеющих права на пенсию, а также для людей с инвалидностью, граждане пожилого возраста, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получить ежемесячную доплату от государства.
В 2025 году размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн, то есть примерно 944,4 грн. Чтобы иметь право на такую поддержку, нужно соответствовать следующим критериям:
- проживать в одиночестве;
- быть старше 80 лет;
- получать пенсию по возрасту;
- нуждаться в постоянном уходе.
Для оформления доплаты следует обратиться с заявлением в органы социальной защиты или Пенсионного фонда и предоставить необходимые документы и справки.
Выплаты на погребение
В случае смерти пенсионера государство оказывает помощь тем, кто осуществил его погребение. Размер выплаты зависит от законодательства, по которому была назначена пенсия покойного. В 2025 году сумма может варьироваться от двух до трех пенсий. В частности:
- Для гражданских пенсионеров размер пособия равен сумме двух месячных пенсий, которые они получали на момент смерти.
- Для пенсионеров из числа военных компенсация составляет три пенсии, но не менее 15 140 грн.
Если погребение осуществляется за бюджетные средства, помощь не предоставляется. В случае самостоятельной организации похорон нужно обратиться в местное отделение Пенсионного фонда, где был зарегистрирован пенсионер, с необходимыми документами.
Дополнительные деньги от ООН
Организация Объединенных Наций и в дальнейшем поддерживает пенсионеров из Украины, которые относятся к наиболее уязвимым слоям населения. Сумма выплаты рассчитывается как разница между фактической пенсией и пределом в 3 250 грн. Например, если пенсия составляет 3 000 грн, человек получит дополнительные 250 грн.
Помощь поступает ежемесячно, но назначается раз в полгода. Программа будет действовать до середины 2025 года. Деньги выплачивают на карточку или через "Укрпочту". Претендовать на выплату могут пенсионеры, которые:
- проживают в зоне боевых действий;
- имеют пенсию не выше 3 250 грн;
- не получали помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.
Если человек не соответствует хотя бы одному из критериев или перестает соответствовать условиям — выплаты отменяются.
Ранее мы писали, что для большинства украинцев пожилого возраста пенсия является основным источником финансовой поддержки. Однако иногда возникают ситуации, когда часть полученных выплат нужно возвращать в государственную казну.
Также мы рассказывали, что украинцы, которым исполнилось 60 лет и более, имеют право на ряд государственных льгот. Однако далеко не все осведомлены об этих преимуществах и пользуются ими.
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