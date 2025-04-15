Поддержка после 60 — какую помощь получают украинские пенсионеры в 2025 году

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В новом году государство продолжит поддерживать украинских пенсионеров не только через ежемесячные выплаты. Граждане почтенного возраста могут получить целевую помощь, компенсацию расходов на погребение близких, доплаты для одиноких пенсионеров, а также бесплатные лекарства.

О том, какие программы поддержки пенсионеров будут действовать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Бесплатные лекарства для пенсионеров

Пенсионеры могут получать лекарства бесплатно или с частичной оплатой в рамках программы "Доступные лекарства", которая действует с 2017 года. Ее цель — снизить расходы пациентов на лечение и обеспечить широкий доступ к необходимым препаратам.

Стоимость медикаментов компенсирует Национальная служба здоровья Украины. В программу входят лекарства для лечения:

диабета;

бронхиальной астмы;

сердечно-сосудистых недугов;

других хронических заболеваний.

В 2025 году перечень препаратов был существенно расширен. Актуальный список медикаментов, подлежащих реимбурсации, утвержден приказом МОЗ Украины от 13 марта 2025 года № 440.

Доплата одиноким пенсионерам

В соответствии с положениями подпункта 3 пункта 13 Порядка назначения и выплаты госпомощи для лиц, не имеющих права на пенсию, а также для людей с инвалидностью, граждане пожилого возраста, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получить ежемесячную доплату от государства.

В 2025 году размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн, то есть примерно 944,4 грн. Чтобы иметь право на такую поддержку, нужно соответствовать следующим критериям:

проживать в одиночестве;

быть старше 80 лет;

получать пенсию по возрасту;

нуждаться в постоянном уходе.

Для оформления доплаты следует обратиться с заявлением в органы социальной защиты или Пенсионного фонда и предоставить необходимые документы и справки.

Выплаты на погребение

В случае смерти пенсионера государство оказывает помощь тем, кто осуществил его погребение. Размер выплаты зависит от законодательства, по которому была назначена пенсия покойного. В 2025 году сумма может варьироваться от двух до трех пенсий. В частности:

Для гражданских пенсионеров размер пособия равен сумме двух месячных пенсий, которые они получали на момент смерти. Для пенсионеров из числа военных компенсация составляет три пенсии, но не менее 15 140 грн.

Если погребение осуществляется за бюджетные средства, помощь не предоставляется. В случае самостоятельной организации похорон нужно обратиться в местное отделение Пенсионного фонда, где был зарегистрирован пенсионер, с необходимыми документами.

Дополнительные деньги от ООН

Организация Объединенных Наций и в дальнейшем поддерживает пенсионеров из Украины, которые относятся к наиболее уязвимым слоям населения. Сумма выплаты рассчитывается как разница между фактической пенсией и пределом в 3 250 грн. Например, если пенсия составляет 3 000 грн, человек получит дополнительные 250 грн.

Помощь поступает ежемесячно, но назначается раз в полгода. Программа будет действовать до середины 2025 года. Деньги выплачивают на карточку или через "Укрпочту". Претендовать на выплату могут пенсионеры, которые:

проживают в зоне боевых действий;

имеют пенсию не выше 3 250 грн;

не получали помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Если человек не соответствует хотя бы одному из критериев или перестает соответствовать условиям — выплаты отменяются.

Ранее мы писали, что для большинства украинцев пожилого возраста пенсия является основным источником финансовой поддержки. Однако иногда возникают ситуации, когда часть полученных выплат нужно возвращать в государственную казну.

Также мы рассказывали, что украинцы, которым исполнилось 60 лет и более, имеют право на ряд государственных льгот. Однако далеко не все осведомлены об этих преимуществах и пользуются ими.