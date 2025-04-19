Поддержка пенсионеров в 2025 — кому будут выделять до 16 тыс. грн ежемесячно

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Министерство социальной политики Украины активно работает над тем, чтобы люди почтенного возраста могли оставаться активными и жить полноценно. В центре внимания — поддержка тех, кто хочет продолжать работать, а также улучшение ухода для украинцев пожилого возраста, которые нуждаются в помощи в повседневной жизни.

О том, какую финансовую поддержку смогут получать некоторые пенсионеры, сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить дополнительную финансовую поддержку

Для людей, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, государство финансирует социальные услуги. В частности, речь идет о поддержанном проживании — это когда человек живет в небольшой квартире или доме с постоянной помощью соцработников.

Такие услуги доступны для людей с инвалидностью, пожилых граждан и внутренне перемещенных лиц. Финансирование может достигать до 16 тысяч гривен в месяц и включает помощь с:

бытом;

уходом;

закупками;

юридическими вопросами;

адаптацией в обществе.

Еще одно важное направление — создание дневных центров людей почтенного возраста. Это места, где они могут проводить часть дня, получая необходимую поддержку, пока их родные работают. Такие центры помогают избежать изоляции и являются альтернативой постоянному пребыванию в учреждениях с уходом.

Как государство будет стимулировать пожилых людей продолжать работать

В ведомстве отмечают, что опыт и знания старшего поколения — ценный ресурс, который может принести пользу экономике. Поэтому задача государства — создать условия, чтобы желающие могли работать как можно дольше. В рамках Стратегии демографического развития до 2040 года, Минсоцполитики развивает несколько важных направлений:

запуск программ профессионального обучения и переквалификации людей пожилого возраста;

создание благоприятных условий для работодателей, которые принимают на работу людей старшего возраста;

развитие социальных сервисов для поддержки проживания для людей с инвалидностью и переселенцев пожилого возраста.

Сейчас обсуждается снижение налоговой нагрузки для работодателей, которые берут на работу старших работников. Рассматривается возможность частичной отмены уплаты ЕСВ и уменьшения НДФЛ. Кроме этого, государство поддерживает профессиональное обучение для тех, кто хочет освоить новую специальность.

Минсоцполитики продолжает работать над тем, чтобы система социального обслуживания соответствовала современным стандартам и обеспечивала достойную жизнь людям почтенного возраста во всех уголках Украины.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение — ключевой документ для украинцев пожилого возраста, который подтверждает право на пенсию и предоставляет доступ к государственным льготам. Однако, в некоторых случаях, его приходится менять.

Также мы рассказывали, что каждый год в Украине повышаются требования к необходимому страховому стажу для выхода на пенсию. Если его не хватает, человек может получить социальную помощь, но только после достижения определенного возраста.