Поддержка пенсионеров в 2025 — кому будут выделять до 16 тыс. грн ежемесячно

До 16 тыс. грн в месяц — кому из пенсионеров выделят деньги
Министерство социальной политики Украины активно работает над тем, чтобы люди почтенного возраста могли оставаться активными и жить полноценно. В центре внимания — поддержка тех, кто хочет продолжать работать, а также улучшение ухода для украинцев пожилого возраста, которые нуждаются в помощи в повседневной жизни.
О том, какую финансовую поддержку смогут получать некоторые пенсионеры, сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.
Кто сможет получить дополнительную финансовую поддержку
Для людей, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, государство финансирует социальные услуги. В частности, речь идет о поддержанном проживании — это когда человек живет в небольшой квартире или доме с постоянной помощью соцработников.
Такие услуги доступны для людей с инвалидностью, пожилых граждан и внутренне перемещенных лиц. Финансирование может достигать до 16 тысяч гривен в месяц и включает помощь с:
- бытом;
- уходом;
- закупками;
- юридическими вопросами;
- адаптацией в обществе.
Еще одно важное направление — создание дневных центров людей почтенного возраста. Это места, где они могут проводить часть дня, получая необходимую поддержку, пока их родные работают. Такие центры помогают избежать изоляции и являются альтернативой постоянному пребыванию в учреждениях с уходом.
Как государство будет стимулировать пожилых людей продолжать работать
В ведомстве отмечают, что опыт и знания старшего поколения — ценный ресурс, который может принести пользу экономике. Поэтому задача государства — создать условия, чтобы желающие могли работать как можно дольше. В рамках Стратегии демографического развития до 2040 года, Минсоцполитики развивает несколько важных направлений:
- запуск программ профессионального обучения и переквалификации людей пожилого возраста;
- создание благоприятных условий для работодателей, которые принимают на работу людей старшего возраста;
- развитие социальных сервисов для поддержки проживания для людей с инвалидностью и переселенцев пожилого возраста.
Сейчас обсуждается снижение налоговой нагрузки для работодателей, которые берут на работу старших работников. Рассматривается возможность частичной отмены уплаты ЕСВ и уменьшения НДФЛ. Кроме этого, государство поддерживает профессиональное обучение для тех, кто хочет освоить новую специальность.
Минсоцполитики продолжает работать над тем, чтобы система социального обслуживания соответствовала современным стандартам и обеспечивала достойную жизнь людям почтенного возраста во всех уголках Украины.
Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение — ключевой документ для украинцев пожилого возраста, который подтверждает право на пенсию и предоставляет доступ к государственным льготам. Однако, в некоторых случаях, его приходится менять.
Также мы рассказывали, что каждый год в Украине повышаются требования к необходимому страховому стажу для выхода на пенсию. Если его не хватает, человек может получить социальную помощь, но только после достижения определенного возраста.
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