Підтримка людей без стажу — в якому віці можна оформити соціальну пенсію

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні щороку зростають вимоги до страхового стажу, потрібного для виходу на пенсію. Якщо людина не змогла накопичити достатньо років стажу, вона все одно може отримати державну соціальну допомогу. Але така допомога призначається лише після досягнення певного віку.

Про те, у якому віці українці можуть отримувати соціальну пенсію від держави, пояснюється в постанові Кабінету міністрів України.

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Хто і коли може отримати соціальну допомогу

У 2025 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Якщо його не достатньо, то вік виходу на пенсію зсувається:

від 22 до 31 року стажу — пенсія у 63 роки;

від 15 до 21 року стажу — пенсія у 65 років.

Якщо ж у людини менше ніж 15 років стажу, пенсія їй не призначається. Замість цього після 65 років можна звернутися по соціальну допомогу від держави.

Як оформити допомогу

Щоб отримати соціальну допомогу, потрібно звернутися до управління соцзахисту та подати:

заяву на допомогу;

паспорт і ідентифікаційний код;

копію рішення про опіку (якщо особа недієздатна);

довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майно родини за останні 6 місяців.

На яку суму можуть розраховувати українці у 2025 році

Розмір соціальної допомоги у 2025 році залежить від доходів родини. Сума виплати — це різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом одного члена родини за останні 6 місяців.

При цьому допомога не може перевищувати прожитковий мінімум для людей працездатного віку. Соціальну пенсію переглядають раз на пів року — враховуючи зміни в доходах і майновому стані.

Раніше ми писали, що у 2025 році українські пенсіонери продовжать отримувати не лише щомісячні виплати від держави, а й інші форми підтримки.

Також ми розповідали, що фінансування пенсій здійснюється коштом державного бюджету й надається громадянам, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Проте у 2025 році окремим пенсіонерам доведеться повертати надміру виплачені суми.