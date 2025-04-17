Поддержка людей без стажа — в каком возрасте можно оформить социальную пенсию

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине ежегодно растут требования к страховому стажу, необходимого для выхода на пенсию. Если человек не смог накопить достаточно лет стажа, он все равно может получить государственную социальную помощь. Но такая помощь назначается только после достижения определенного возраста.

О том, в каком возрасте украинцы могут получать социальную пенсию от государства, объясняется в постановлении Кабинета министров Украины.

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Кто и когда может получить социальную помощь

В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Если его недостаточно, то возраст выхода на пенсию сдвигается:

от 22 до 31 года стажа — пенсия в 63 года;

от 15 до 21 года стажа — пенсия в 65 лет.

Если же у человека меньше 15 лет стажа, пенсия ему не назначается. Вместо этого после 65 лет можно обратиться за социальной помощью от государства.

Как оформить помощь

Чтобы получить социальную помощь, нужно обратиться в управление соцзащиты и подать:

заявление на пособие;

паспорт и идентификационный код;

копию решения об опеке (если лицо недееспособно);

справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имуществе семьи за последние 6 месяцев.

На какую сумму могут рассчитывать украинцы в 2025 году

Размер социальной помощи в 2025 году зависит от доходов семьи. Сумма выплаты - это разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом одного члена семьи за последние 6 месяцев.

При этом помощь не может превышать прожиточный минимум для людей трудоспособного возраста. Социальную пенсию пересматривают раз в полгода — учитывая изменения в доходах и имущественном состоянии.

Ранее мы писали, что в 2025 году украинские пенсионеры продолжат получать не только ежемесячные выплаты от государства, но и другие формы поддержки.

Также мы рассказывали, что финансирование пенсий осуществляется за счет государственного бюджета и предоставляется гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж. Однако в 2025 году отдельным пенсионерам придется возвращать излишне выплаченные суммы.