Майже 300 грн до пенсії щомісяця — який документ дає право на доплату у 2025

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

Деякі пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату до своєї пенсії. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з певним документом, який підтверджує право на таку надбавку.

Про те, кому доплачуватимуть до пенсії майже 300 грн щомісяця у 2025 році, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

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Йдеться про додаткову виплату у розмірі близько 300 гривень щомісяця. Як повідомляє ПФУ, така доплата передбачена для пенсіонерів, які мають звання "Почесний донор України". Сума надбавки становить 10% від актуального прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У 2025 році цей показник складає 2 920 гривень, тож пенсіонери з донорським статусом отримують додатково 292 гривні щомісяця. При зростанні прожиткового мінімуму, сума доплати відповідно збільшується.

Що потрібно зробити для призначення надбавки

Щоб оформити доплату, пенсіонеру необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду та подати:

заяву на призначення надбавки;

документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документальне підтвердження отримання звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Цей почесний статус надається тим, хто безоплатно здав кров не менше 40 разів у максимально допустимому обсязі, або здав 60 таких доз плазми.

Раніше ми писали, що у травні 2025 року окремі пенсіонери ризикують недоотримати частину своїх виплат. Варто враховувати, що виплата пенсії за віком починається з наступного дня після досягнення пенсійного віку. Проте, якщо не виконати певні дії вчасно, частину коштів можна втратити.

Також ми розповідали, що деякі громадяни пенсійного віку в Україні мають право на разову грошову допомогу, яка дорівнює десяти розмірам їхньої щомісячної пенсії. Цей вид підтримки передбачений після офіційного припинення трудової діяльності.