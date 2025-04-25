Почти 300 грн к пенсии ежемесячно — какой документ дает право на доплату в 2025

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к своей пенсии. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с определенным документом, который подтверждает право на такую надбавку.

О том, кому будут доплачивать к пенсии почти 300 грн ежемесячно в 2025 году, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Читайте также:

Кому и за что будут доплачивать деньги в 2025 году

Речь идет о дополнительной выплате в размере около 300 гривен ежемесячно. Как сообщает ПФУ, такая доплата предусмотрена для пенсионеров, которые имеют звание "Почетный донор Украины". Сумма надбавки составляет 10% от актуального прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В 2025 году этот показатель составляет 2 920 гривен, поэтому пенсионеры с донорским статусом получают дополнительно 292 гривны ежемесячно. При росте прожиточного минимума, сумма доплаты соответственно увеличивается.

Что нужно сделать для назначения надбавки

Чтобы оформить доплату, пенсионеру необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и подать:

заявление на назначение надбавки;

документ, подтверждающий личность;

идентификационный код (РНОКПП);

документальное подтверждение получения звания "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Этот почетный статус предоставляется тем, кто безвозмездно сдал кровь не менее 40 раз в максимально допустимом объеме, или сдал 60 таких доз плазмы.

Ранее мы писали, что в мае 2025 года отдельные пенсионеры рискуют недополучить часть своих выплат. Стоит учитывать, что выплата пенсии по возрасту начинается со следующего дня после достижения пенсионного возраста. Однако, если не выполнить определенные действия вовремя, часть средств можно потерять.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане пенсионного возраста в Украине имеют право на разовую денежную помощь, которая равна десяти размерам их ежемесячной пенсии. Этот вид поддержки предусмотрен после официального прекращения трудовой деятельности.