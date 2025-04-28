Виплати для українців у травні — як зміниться розмір субсидії та що буде з пенсіями

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні в Україні офіційно розпочинається неопалювальний сезон, а тому розмір субсидій буде переглянуто. Для більшості громадян перерахунок відбудеться автоматично, але є і ті, кому потрібно подати нову заяву до Пенсійного фонду. Окрім того, деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові гроші в травні.

Про те, що буде з пенсіями та субсидіями українців в травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто з пенсіонерів отримуватиме більше грошей з травня

З травня 2025 року пенсіонери, яким виповнюється 70, 75 чи 80 років, отримають підвищення виплат, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Надбавка нараховується у таких розмірах:

Пенсіонери віком від 70 до 75 років — до 300 грн. Пенсіонери віком від 75 до 80 років — до 456 грн. Пенсіонери віком 80 років і більше — до 570 грн.

Також у травні виплати збільшаться для пенсіонерів, які мають право на допомогу від ВПП ООН. Програма продовжена до кінця травня 2025 року та охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області. Допомогу отримають не лише пенсіонери, але й люди з інвалідністю та діти з інвалідністю, які не мають права на пенсію.

Варто зазначити, що отримувачі не повинні отримувати інші види допомоги, зокрема для ВПО або від інших міжнародних організацій. ВПП ООН доплачує різницю між поточною пенсією і 3 250 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 2 600 грн, людина отримає 650 грн доплати. Заявки подавати не потрібно, виплати здійснюються автоматично на банківські картки або через Укрпошту.

Як зміняться субсидії українців у травні

В Україні субсидії на житлово-комунальні послуги поділяються на два сезони:

опалювальний — з 1 жовтня по 30 квітня;

неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня.

З 1 травня 2025 року більшість громадян автоматично отримають субсидії на неопалювальний сезон. Однак у разі змін у складі домогосподарства або оренди житла потрібно звертатися до Пенсійного фонду для перепризначення допомоги протягом 30 днів.

Якщо цього не зробити, субсидія може бути припинена або нарахована неправильно. Подати документи можна особисто, через портал Дія, або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування. Розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходу, кількості зареєстрованих осіб та інших факторів.

Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг — важлива частина щомісячного бюджету кожної родини. Попри чинний мораторій, який забороняє підвищення тарифів, у травні деякі українці все ж відчують певні зміни.

Також ми розповідали, що в Україні існують чітко визначені правила оподаткування доходів, включаючи виплати для людей похилого віку. І хоча часто можна почути, що пенсії не обкладаються податками, насправді ситуація є значно складнішою.