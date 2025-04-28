Газ, світло і вода — якими будуть тарифи для українців з 1 травня

Гроші на платіжці за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Оплата комуналки — це обов'язкова частина щомісячних витрат будь-якої сім'ї. Хоча в Україні діє мораторій, який забороняє підвищувати вартість послуг, у травні деякі громадяни все ж відчують зміни.

Про те, що буде з тарифами на комунальні послуги з 1 травня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме електроенергія в травні

Уряд своєю постановою встановив вартість електроенергії для побутових споживачів на рівні 4,32 грн за кВт-год. Цей тариф діятиме й у травні. За словами представників влади, наразі підвищувати вартість світла не планують. Таким чином, українці й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-год.

Однак з 1 травня вартість світла у деяких громадян зміниться. Для домогосподарств з електроопаленням скасовується знижений тариф. Раніше вони платили 2,64 грн за кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць. Тепер пільга скасовується, і для них також діятиме загальний тариф — 4,32 грн за кВт-год.

Що буде з тарифами на газ

Компанія "Нафтогаз України", що є частиною групи "Нафтогаз", ухвалила рішення продовжити дію тарифного плану "Фіксований". Ціна газу для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Наразі на газовому ринку діють дев’ять постачальників. П’ять із них пропонують як річні, так і помісячні тарифні плани, тоді як решта чотири — лише річні. Вартість річних тарифів коливається у межах 7,79–9,99 грн за кубометр, а місячні пропозиції можуть сягати навіть 20,99 грн.

Крім того, уряд запевняє, що підвищення вартості газу не відбудеться принаймні до завершення війни та протягом пів року після скасування воєнного стану.

Скільки українці платитимуть за воду у травні

Щодо тарифів на воду, наразі в Україні діє заборона на їх підвищення як на холодну, так і на гарячу воду. Проте громадяни переживають, чи не зміниться ситуація найближчим часом.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала водоканалам зберігати тарифи на довоєнному рівні. Проте місцева влада має право самостійно ухвалювати рішення щодо змін тарифів без погодження з НКРЕКП.

Середня вартість кубометра холодної води по країні становить близько 41 грн, однак у реальності ціни значно відрізняються залежно від регіону:

У Києві тариф на воду для населення зберігається на рівні травня 2024 року — 30,38 грн за кубометр. У Дніпрі доведеться заплатити дорожче — 47,18 грн. У Львові ціна складає 25,88 грн за куб. В Одесі — 29,3 грн за куб.

Найдешевша вода наразі в Харкові, де кубометр обійдеться у 24,51 грн. Тож хоча процес встановлення цін перебуває під контролем НКРЕКП, кінцеві тарифи на водопостачання та водовідведення встановлюються окремими водоканалами, через що вартість послуг різниться в різних регіонах.

Раніше ми писали, що попри зростання комунальних тарифів, у 2025 році деякі родини можуть знизити витрати завдяки державним пільгам. Для отримання допомоги потрібно відповідати певним критеріям.

Також ми розповідали, що частина українців, які виїхали за кордон, залишили своє житло порожнім, але їм продовжують нараховувати комунальні платежі. Повернувшись, вони можуть виявити чималі борги й задуматися, чи законне таке нарахування і чи мають вони сплачувати ці суми.