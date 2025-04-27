Пільги на комуналку в травні — у кого половину витрат покриватиме держава

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри підвищення тарифів на комунальні послуги, деякі українські родини мають можливість зменшити свої витрати у 2025 році. Для цього потрібно оформити пільги від держави. Однак, щоб скористатись такою підтримкою, сім'я повинна відповідати встановленим вимогам.

Про те, які родини зможуть на половину зменшити свої комунальні витрати у травні 2025 року, повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

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Хто може отримати 50% знижку на комунальні послуги

В Пенсійному фонді зазначають, що багатодітні родини в Україні можуть користуватися знижкою 50% на оплату комунальних послуг. Пільги надаються багатодітним сім’ям, де є троє або більше дітей. Вони поширюються на споживання відповідно до встановлених соціальних норм, і охоплює:

Житло: 21 м² на кожного члена родини та додатково 10,5 м² на всю сім’ю. Комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, газ, електричну енергію та централізоване опалення. Паливо: тверде чи рідке паливо для обігріву, якщо немає централізованого опалення і не використовуються газ чи електрика.

Щоб скористатися пільгою, необхідно, щоб середній дохід на одну людину в родині за останні пів року не перевищував 4 240 гривень.

Раніше ми писали, що "Нафтогаз України" продовжив тариф "Фіксований" із ціною газу 7,96 грн за кубометр для побутових споживачів. Ця вартість діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Також ми розповідали, що деякі українці, які виїхали за кордон, зіткнулися з нарахуванням комунальних боргів за порожні квартири. Це викликає питання, чи законні такі нарахування та, чи обов'язково їх сплачувати.