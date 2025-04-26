Які пільги належать учасникам бойових дій — повний список

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Захисники, які мають статус учасників бойових дій, а також члени їхніх родин мають право на низку пільг від держави. Зокрема, це комунальні, медичні, освітні, соціальні та податкові пільги.

Новини.LIVE розповідають, які пільги чинні для УБД у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Медичні пільги

Військовослужбовці за статусом учасників бойових дій, за умови наявності відповідного посвідчення, мають право на:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Пільги на проїзд

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд такими видами транспорту:

пасажирський міський — усі види;

автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;

залізничний і водний транспорт приміського сполучення;

автобуси приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Крім того, учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

Комунальні пільги

Після отримання статусу УБД захисники можуть оформити такі знижки:

75% — на квартплату;

75% — на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг;

75% — на оплату вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Усі комунальні пільги надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Пільги на освіту

Учасники бойових дій та їх діти (у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) мають право на державну підтримку у здобутті освіти. Зокрема це:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до мережі "Інтернет", систем баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Крім того, учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти й на курси для одержання відповідних професій.

Інші соціальні пільги

Крім перерахованого вище, військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій на такі виплати та пільги:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

щорічна виплата одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;

одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;

працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду;

позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель;

одержання позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів.

Податкові пільги

Учасникам бойових дій, згідно з законодавством України, надаються пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету. Зокрема, УБД звільняються від сплати:

податку на нерухоме майно (частково), відмінне від земельної ділянки, для квартир або житлових будинків — база об'єкта оподаткування зменшується на 60 кв. м для квартир і на 120 кв. м для житлових будинків;

земельного податку — за кожним видом використання ділянки в межах встановлених норм. Наприклад, для ведення особистого селянського господарства пільга розповсюджується на ділянки розміром до 2 гектарів;

податку на додану вартість — йдеться про операції з ввезення та постачання товарів, які використовуються для захисту;

податку на доходи фізичних осіб — на час безпосереднього перебування в районі проведення бойових дій, за наявності відповідних документів.

Військовослужбовці, які до призову на військову службу були фізичними особами-підприємцями, також звільнені від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи може дружина УБД подати заяву на пільги.

Також дізнавайтеся, яку підтримку від держави можуть отримати батьки учасників бойових дій.