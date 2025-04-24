Працевлаштування УБД — в Україні планують посилити деякі вимоги до роботодавців

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

В Україні хочуть посилити вимоги та гарантії щодо працевлаштування громадян зі статусом учасника бойових дій. Зокрема планується запровадження квоти для роботодавців.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України.

Реклама

Читайте також:

"В Україні нараховується близько 1 мільйона осіб, які мають статус учасника бойових дій. При цьому, ця цифра буде зростати. І, відповідно, буде зростати потреба у створенні ефективних механізмів соціальної реінтеграції, перш за все, створення правових умов для працевлаштування учасників бойових дій, а також забезпечення пріоритетності надання державної підтримки при відкритті та веденні ними власного бізнесу", — йдеться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту зазначають, що наразі українським законодавством не врегульовано питання працевлаштування УБД. Відповідно — не передбачені пільги для роботодавців, які беруть на роботу громадян з таким статусом.

Держава регулює лише ситуацію, коли військовий отримав інвалідність внаслідок війни, тоді на нього поширюються гарантії, які передбачені законодавством для осіб з інвалідністю.

Наприклад, для роботодавців, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — одного робочого місця. За невиконання цього нормативу роботодавець притягується до відповідальності.

Що пропонують нардепи

Згідно з пояснювальною запискою, народні обранці хочуть запровадити:

для роботодавців з чисельністю працівників понад 8 осіб квоти для працевлаштування УБД у розмірі 5% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за попередній календарний рік;

середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за попередній календарний рік; позитивний механізм стимулювання роботодавців при працевлаштуванні УБД. Так, роботодавцю, який за направленням центрів зайнятості працевлаштовує строком не менше ніж на один рік УБД, компенсуватимуть 50% фактичних витрат на оплату праці , але не більше подвійного розміру мінімальної заробітної плати на момент виплати компенсації. Загальна тривалість виплати компенсації становитиме шість місяців;

, але не більше подвійного розміру мінімальної заробітної плати на момент виплати компенсації. Загальна тривалість виплати компенсації становитиме шість місяців; негативний механізм стимулювання роботодавців при працевлаштуванні УБД — у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього стягуватимуть штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;

у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення; пріоритетність надання державної допомоги для УБД при здійсненні ними підприємницької діяльності, особливо це стосується державної допомоги при здійсненні сільськогосподарської діяльності;

при здійсненні ними підприємницької діяльності, особливо це стосується державної допомоги при здійсненні сільськогосподарської діяльності; встановлення до 1 січня 2028 року ЄСВ для УБД на рівні мінімального страхового внеску аналогічно, як це передбачено для резидентів Дія Сіті.

Також ініціатори законопроєкту пропонують віднести до джерел формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття кошти, отримані від сплати фінансових санкцій за невиконання квоти працевлаштування УБД.

Раніше ми повідомляли, що Мінсоцполітики розробляє законопроєкти, які передбачають зміни у нарахуванні пенсій військовослужбовцям, в тому числі й УБД.

Також дізнавайтеся, які показники беруться до уваги при призначенні пенсій учасникам бойових дій.