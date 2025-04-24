Трудоустройство УБД — в Украине планируют ужесточить некоторые требования к работодателям

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

В Украине хотят ужесточить требования и гарантии по трудоустройству граждан со статусом участника боевых действий. В частности планируется введение квоты для работодателей.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

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"В Украине насчитывается около 1 миллиона человек, имеющих статус участника боевых действий. При этом, эта цифра будет расти. И, соответственно, будет расти потребность в создании эффективных механизмов социальной реинтеграции, прежде всего, создание правовых условий для трудоустройства участников боевых действий, а также обеспечение приоритетности предоставления государственной поддержки при открытии и ведении ими собственного бизнеса", — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас украинским законодательством не урегулирован вопрос трудоустройства УБД. Соответственно — не предусмотрены льготы для работодателей, которые берут на работу граждан с таким статусом.

Государство регулирует только ситуацию, когда военный получил инвалидность вследствие войны, тогда на него распространяются гарантии, предусмотренные законодательством для лиц с инвалидностью.

Например, для работодателей, использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек — одного рабочего места. За невыполнение этого норматива работодатель привлекается к ответственности.

Что предлагают нардепы

Согласно пояснительной записке, народные избранники хотят ввести:

для работодателей с численностью работников более 8 человек квоты для трудоустройства УБД в размере 5% среднеучетного количества штатных работников учетного состава за предыдущий календарный год;

среднеучетного количества штатных работников учетного состава за предыдущий календарный год; положительный механизм стимулирования работодателей при трудоустройстве УБД. Так, работодателю, который по направлению центров занятости трудоустраивает сроком не менее чем на один год УБД, будут компенсировать 50% фактических расходов на оплату труда , но не более двойного размера минимальной заработной платы на момент выплаты компенсации. Общая продолжительность выплаты компенсации составит шесть месяцев;

, но не более двойного размера минимальной заработной платы на момент выплаты компенсации. Общая продолжительность выплаты компенсации составит шесть месяцев; негативный механизм стимулирования работодателей при трудоустройстве УБД — в случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД, с него будут взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения;

в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения; приоритетность предоставления государственной помощи для УБД при осуществлении ими предпринимательской деятельности, особенно это касается государственной помощи при осуществлении сельскохозяйственной деятельности;

при осуществлении ими предпринимательской деятельности, особенно это касается государственной помощи при осуществлении сельскохозяйственной деятельности; установление до 1 января 2028 года ЕСВ для УБД на уровне минимального страхового взноса аналогично, как это предусмотрено для резидентов Дія Сити.

Также инициаторы законопроекта предлагают отнести к источникам формирования средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы средства, полученные от уплаты финансовых санкций за невыполнение квоты трудоустройства УБД.

Ранее мы сообщали, что Минсоцполитики разрабатывает законопроекты, которые предусматривают изменения в начислении пенсий военнослужащим, в том числе и УБД.

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