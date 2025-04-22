Пенсії військовослужбовцям — як нараховується стаж мобілізованим та УБД

Гроші в руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Час проходження громадянами України військової служби в особливий період, зокрема і під час воєнного стану, зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Усі ці показники беруться до уваги при призначенні пенсії.

Про особливості нарахування стажу військовослужбовцям розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

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Так, мобілізованим і контрактникам трудовий стаж, зокрема у зоні бойових дій, продовжує нараховуватися згідно зі ст. 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей". Ця стаття передбачає таке:

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

У ПФУ наголосили, що трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3. Це означає, що один місяць у таких умовах рахується за три. Але ця формула застосовується лише у тих випадках, коли військовослужбовець перебував у зоні бойових дій мінімум місяць.

Достроковий вихід на пенсію для учасників бойових дій

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 та 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (частина 4 ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"), можуть достроково вийти на пенсію за віком. Для цього мають бути дотримані такі умови:

для чоловіків — вік 55 років та страховий стаж не менше 25 років;

для жінок — вік 50 років та страховий стаж не менше 20 років.

Для дострокового виходу на пенсію УБД необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України.

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