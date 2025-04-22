Пенсии военнослужащим — как начисляется стаж мобилизованным и УБД

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Время прохождения гражданами Украины военной службы в особый период, в частности и во время военного положения, засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Все эти показатели принимаются во внимание при назначении пенсии.

Об особенностях начисления стажа военнослужащим рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

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Так, мобилизованным и контрактникам трудовой стаж, в частности в зоне боевых действий, продолжает начисляться согласно ст. 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эта статья предусматривает следующее:

Время пребывания граждан Украины на военной службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Время прохождения срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, а также время прохождения военной службы в особый период засчитываются в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на срочную военную службу лицо обучалось по специальности в профессионально-техническом учебном заведении, работало по профессии или занимало должность, дающую право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Время обучения в профессионально-техническом учебном заведении, время прохождения срочной военной службы, которые засчитываются в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должны превышать имеющийся стаж работы, дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Время прохождения военнослужащими военной службы в особый период засчитывается в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы на льготных условиях в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины.

В ПФУ отметили, что трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц в таких условиях идет за три. Но эта формула применяется только в тех случаях, когда военнослужащий находился в зоне боевых действий минимум месяц.

Досрочный выход на пенсию для участников боевых действий

Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (часть 4 ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), могут досрочно выйти на пенсию по возрасту. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

для мужчин — возраст 55 лет и страховой стаж не менее 25 лет;

для женщин — возраст 50 лет и страховой стаж не менее 20 лет.

Для досрочного выхода на пенсию УБД необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

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