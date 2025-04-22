Пенсии военнослужащим — как начисляется стаж мобилизованным и УБД

Пенсии военнослужащим — как начисляется стаж для УБД
Время прохождения гражданами Украины военной службы в особый период, в частности и во время военного положения, засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Все эти показатели принимаются во внимание при назначении пенсии.
Об особенностях начисления стажа военнослужащим рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Так, мобилизованным и контрактникам трудовой стаж, в частности в зоне боевых действий, продолжает начисляться согласно ст. 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Эта статья предусматривает следующее:
- Время пребывания граждан Украины на военной службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.
- Время прохождения срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, а также время прохождения военной службы в особый период засчитываются в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на срочную военную службу лицо обучалось по специальности в профессионально-техническом учебном заведении, работало по профессии или занимало должность, дающую право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.
- Время обучения в профессионально-техническом учебном заведении, время прохождения срочной военной службы, которые засчитываются в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должны превышать имеющийся стаж работы, дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях.
- Время прохождения военнослужащими военной службы в особый период засчитывается в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы на льготных условиях в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины.
В ПФУ отметили, что трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц в таких условиях идет за три. Но эта формула применяется только в тех случаях, когда военнослужащий находился в зоне боевых действий минимум месяц.
Досрочный выход на пенсию для участников боевых действий
Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (часть 4 ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), могут досрочно выйти на пенсию по возрасту. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:
- для мужчин — возраст 55 лет и страховой стаж не менее 25 лет;
- для женщин — возраст 50 лет и страховой стаж не менее 20 лет.
Для досрочного выхода на пенсию УБД необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины.
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