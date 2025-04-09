Кожен учасник бойових дій має право отримати чи відновити посвідчення УБД, а у Міноборони пояснили, як це зробити

Посвідчення учасника бойових дій. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь або беруть участь у бойових діях, мають право на одержання статусу учасника бойових дій (УБД). Це гарантує їм державні пільги та соціальні гарантії, тому таке посвідчення є дуже важливим і кожен, хто брав участь у бойових діях може його отримати чи відновити у випадку втрати.

Про конкретні кроки, які необхідні для цього повідомляє Міноборони на своєму сайті.

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Як отримати статус УБД

Шляхи отримання статусу УБД. Фото: Міноборони України

Отримання статусу УБД здійснюється двома шляхами: автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни або шляхом подання документів до однієї з 21 комісій Міністерства оборони України, які розглядають такі питання.

Військовослужбовці, що беруть участь у бойових діях, автоматично отримують статус УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни протягом п'яти днів з моменту початку виконання бойового завдання.

Для самостійного звернення до комісій Міністерства оборони необхідно подати: заяву за встановленою формою, дві фотокартки розміром 3×4 на матовому папері та документи, що підтверджують участь у бойових діях. Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина.

Рішення комісії можна оскаржити в судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може повторно подати документи.

Як відновити посвідчення УБД

Відновлення посвідчення УБД. Фото: Міноборони України

Для цього треба подати рапорт до командира підрозділу. Звільнені з військової служби можуть звернутись до ТЦК за місцем реєстрації. Але треба мати на увазі, що відновлення документа можливе лише після подання заяви до Нацполіції про втрату посвідчення та публікації оголошення про його недійсність у друкованих медіа.

Військовослужбовці, які потрапили у полон або були визнані зниклими безвісти, також мають право на отримання статусу УБД, за винятком тих, хто добровільно здався в полон або дезертирував.

У міноборони зазначили, що всі детальні кроки про процедуру оформлення статусу УБД, контактні дані комісій та зразки заяви можна знайти на сайті social.mil.gov.ua.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які позачергові послуги мають право учасники бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про пільги для УБД на санаторно-курортне лікування.