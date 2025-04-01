Пільги для УБД - санаторне обслуговування учасників бойових дій

Медаль "Учасник бойових дій". Фото: "Вікна"

Учасники бойових дій мають право на безкоштовне перебування та лікування у вітчизняних санаторіях. Також учасникам бойових дій може бути виплачена компенсація за санаторно-курортне лікування.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Учасник бойових дій в санаторії

Учасники бойових дій можуть отримати від держави цілу низку пільг, які стосуються охорони здоров’я.

Так, зокрема, УБД має право на санаторно-курортне лікування відповідно до стану його здоров’я.

Перебування у санаторії, відпочинок та лікування для учасника бойових дій є повністю безкоштовним.

Гроші для УБД замість путівки до санаторію

Крім того, законодавство передбачає і фінансову складову цього процесу.

Це означає, що учасник бойових дій може отримати грошову компенсацію невикористаного санаторно-курортного лікування.

"Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України", — пояснили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які щорічні виплати мають право учасники бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з родини УБД, крім самого учасника бойових дій, має право на пільги на навчання.