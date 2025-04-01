Льготы для УБД - санаторное обслуживание участников боевых действий

Медаль "Участник боевых действий". Фото: "Вікна"

Участники боевых действий имеют право на бесплатное пребывание и лечение в отечественных санаториях. Также участникам боевых действий может быть выплачена компенсация за санаторно-курортное лечение.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Участник боевых действий в санатории

Участники боевых действий могут получить от государства целый ряд льгот, которые касаются здравоохранения.

Так, в частности, УБД имеет право на санаторно-курортное лечение в соответствии с состоянием его здоровья.

Пребывание в санатории, отдых и лечение для участника боевых действий является полностью бесплатным.

Деньги для УБД вместо путевки в санаторий

Кроме того, законодательство предусматривает и финансовую составляющую этого процесса.

Это означает, что участник боевых действий может получить денежную компенсацию неиспользованного санаторно-курортного лечения.

"Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины", — пояснили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие ежегодные выплаты имеют право участники боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, кто из семьи УБД, кроме самого участника боевых действий, имеет право на льготы на обучение.