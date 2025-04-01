Льготы для УБД - санаторное обслуживание участников боевых действий

Санатории для УБД — льготы для участников боевых действий
Участники боевых действий имеют право на бесплатное пребывание и лечение в отечественных санаториях. Также участникам боевых действий может быть выплачена компенсация за санаторно-курортное лечение.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Участник боевых действий в санатории
Участники боевых действий могут получить от государства целый ряд льгот, которые касаются здравоохранения.
Так, в частности, УБД имеет право на санаторно-курортное лечение в соответствии с состоянием его здоровья.
Пребывание в санатории, отдых и лечение для участника боевых действий является полностью бесплатным.
Деньги для УБД вместо путевки в санаторий
Кроме того, законодательство предусматривает и финансовую составляющую этого процесса.
Это означает, что участник боевых действий может получить денежную компенсацию неиспользованного санаторно-курортного лечения.
"Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины", — пояснили в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, на какие ежегодные выплаты имеют право участники боевых действий.
Добавим, мы сообщали о том, кто из семьи УБД, кроме самого участника боевых действий, имеет право на льготы на обучение.
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