Каждый участник боевых действий имеет право получить или восстановить удостоверение УБД, а в Минобороны объяснили, как это сделать

Удостоверение участника боевых действий. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Военнослужащие ВСУ и других военных формирований, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Это гарантирует им государственные льготы и социальные гарантии, поэтому такое удостоверение является очень важным и каждый, кто участвовал в боевых действиях может его получить или восстановить в случае потери.

О конкретных шагах, которые необходимы для этого сообщает Минобороны на своем сайте.

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Как получить статус УБД

Пути получения статуса УБД. Фото: Минобороны Украины

Получение статуса УБД осуществляется двумя путями: автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны или путем подачи документов в одну из 21 комиссий Министерства обороны Украины, которые рассматривают такие вопросы.

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях, автоматически получают статус УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания.

Для самостоятельного обращения в комиссии Министерства обороны необходимо подать: заявление по установленной форме, две фотографии размером 3×4 на матовой бумаге и документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть.

Решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке. Если причины отказа устранены, заявитель может повторно подать документы.

Как восстановить удостоверение УБД

Восстановление удостоверения УБД. Фото: Минобороны Украины

Для этого надо подать рапорт командиру подразделения. Уволенные с военной службы могут обратиться в ТЦК по месту регистрации. Но надо иметь в виду, что восстановление документа возможно только после подачи заявления в Нацполицию о потере удостоверения и публикации объявления о его недействительности в печатных СМИ.

Военнослужащие, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал.

В минобороны отметили, что все детальные шаги о процедуре оформления статуса УБД, контактные данные комиссий и образцы заявления можно найти на сайте social.mil.gov.ua.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие внеочередные услуги имеют право участники боевых действий.

Добавим, мы сообщали о льготах для УБД на санаторно-курортное лечение.