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Соцгарантии для военнослужащих — какие льготы положены УБД

26 апреля 2025 07:02
Виктория Илюхина - редактор
Какие льготы положены участникам боевых действий — полный список
Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН
Виктория Илюхина - редактор

Защитники, которые имеют статус участников боевых действий, а также члены их семей имеют право на ряд льгот от государства. В частности это коммунальные, медицинские, образовательные, социальные и налоговые льготы.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы действуют для УБД в 2025 году.

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Медицинские льготы

Военнослужащие со статусом участников боевых действий, при условии наличия соответствующего удостоверения, имеют право на:

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Льготы на проезд

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд такими видами транспорта:

  • пассажирский городской — все виды;
  • автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
  • железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;
  • автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Коммунальные льготы

После получения статуса УБД защитники могут оформить следующие скидки:

  • 75% — на квартплату;
  • 75% — на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг;
  • 75% — на оплату стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Все коммунальные льготы предоставляются участникам боевых действий и членам их семей, проживающих вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Льготы на образование

Участники боевых действий и их дети (в том числе дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) имеют право на государственную поддержку в получении образования. В частности это:

  • полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к сети "Интернет", систем баз данных в учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Кроме того, участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Другие социальные льготы

Кроме вышеперечисленного, военнослужащие со статусом участника боевых действий на такие выплаты и льготы:

  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • ежегодная выплата единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время;
  • получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;
  • преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
  • трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
  • внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу;
  • внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек;
  • получение займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение десяти лет, начиная с пятого года после окончания строительства;
  • первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы.

Налоговые льготы

Участникам боевых действий, согласно законодательству Украины, предоставляются льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет. В частности УБД освобождаются от уплаты:

  • налога на недвижимое имущество (частично), отличное от земельного участка, для квартир или жилых домов — база объекта налогообложения уменьшается на 60 кв. м для квартир и на 120 кв. м для жилых домов;
  • земельного налога — по каждому виду использования участка в пределах установленных норм. Например, для ведения личного хозяйства льгота распространяется на участки размером до 2 гектаров;
  • налога на добавленную стоимость — речь идет об операциях по ввозу и поставке товаров, которые используются для защиты;
  • налога на доходы физических лиц — на время непосредственного пребывания в районе проведения боевых действий, при наличии соответствующих документов.

Военнослужащие, которые до призыва на военную службу были физическими лицами-предпринимателями также освобождены от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц и единого налога.

Напомним, ранее мы объясняли, может ли жена УБД подать заявление на льготы.

Также узнавайте, какую поддержку от государства могут получить родители участников боевых действий.

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