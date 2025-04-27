Льготы на коммуналку в мае — у кого половину расходов будет покрывать государство

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на повышение тарифов на коммунальные услуги, некоторые украинские семьи имеют возможность уменьшить свои расходы в 2025 году. Для этого нужно оформить льготы от государства. Однако, чтобы воспользоваться такой поддержкой, семья должна соответствовать установленным требованиям.

О том, какие семьи смогут на половину уменьшить свои коммунальные расходы в мае 2025 года, сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Кто может получить 50% скидку на коммунальные услуги

В Пенсионном фонде отмечают, что многодетные семьи в Украине могут пользоваться скидкой 50% на оплату коммунальных услуг. Льготы предоставляются многодетным семьям, где есть трое или более детей. Они распространяются на потребление в соответствии с установленными социальными нормами, и охватывает:

Жилье: 21 м² на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 м² на всю семью. Коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, газ, электрическую энергию и централизованное отопление. Топливо: твердое или жидкое топливо для обогрева, если нет централизованного отопления и не используются газ или электричество.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо, чтобы средний доход на одного человека в семье за последние полгода не превышал 4 240 гривен.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз Украины" продлил тариф "Фиксированный" с ценой газа 7,96 грн за кубометр для бытовых потребителей. Эта стоимость будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы, которые выехали за границу, столкнулись с начислением коммунальных долгов за пустые квартиры. Это вызывает вопрос, законны ли такие начисления и, обязательно ли их платить.