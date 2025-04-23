Вартість газу в Україні — в Нафтогазі повідомили, скільки платитимуть споживачі до травня 2026 року

Людина тримає платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до складу групи "Нафтогаз", вирішила продовжити дію тарифного плану "Фіксований". Як і раніше, вартість блакитного палива для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Така ціна зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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В Нафтогазі наголошують, що тариф зафіксовано для забезпечення стабільності та передбачуваності витрат для українських родин. Наразі компанія забезпечує постачання газу для понад 12,5 мільйонів домогосподарств.

Збереження фіксованої ціни стало можливим завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів на природний газ. Через це у компанії закликають споживачів своєчасно розраховуватися за спожите паливо, аби зберегти енергетичну стійкість країни.

"Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще у квітні 2024 року було ухвалено рішення продовжити дію тарифу "Фіксований" на рік, яке згодом пролонгували до кінця жовтня 2025 року. Тепер же термін дії тарифу подовжено ще на довше.

Раніше ми писали, що після офіційного завершення опалювального періоду, яке припадає на 30 квітня, українці й надалі оплачуватимуть електроенергію за поточним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. Кабінет Міністрів наразі не розглядає підвищення тарифів найближчими місяцями.

Також ми розповідали, що, хоча вартість газу залишалася стабільною протягом тривалого часу, платіжки за його споживання можуть виявитися досить вагомими. Один із провідних постачальників газу в Україні, який забезпечує послугами близько 98% населення, пропонує своїм клієнтам приємний бонус — невеличку знижку.